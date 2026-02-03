25 éves rekordot döntött meg a TV2, elsöprő sikert arat

Januárban a TV2 mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) kimagasló fölénnyel nyerte a nézettségi versenyt teljes napon és főműsoridőben is, a főcsatornát tekintve és a csatornacsaládok körében egyaránt. Az év ráadásul elsöprő sikerrel indult, a mozis csúcsok után már január 1-jén 13 éves tévés rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled? országos televíziós premierje a TV2 műsorán. A TV2 2025 tavasz óta sikeresebb, mint az elmúlt 25 évben bármikor, 11 hónapja őrzi piacvezető pozícióját főműsoridőben, a 18-59 évesek körében.

A sikeres őszi tévés főszezont folytatva, 2026 januárjában is a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban.

A csatornacsaládok versenyében szintén markáns volt a TV2 Csoport előnye mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben, így a TV2 Csoport a főcsatornához hasonlóan sikeresen őrizte meg piacvezető pozícióját januárban is.

Történelmi pillanatokat élünk a TV2-ben, hiszen 25 éve nem volt ilyen sikerszériánk, mint 2025 tavasza óta. Tizenegy hónapja őrizzük főműsoridős piacvezető pozíciónkat a 18-59 célcsoportban és a saját gyártású műsoraink is hatalmas sikerrel futnak. Ezt a flow-t meglovagolva továbbra is az a célunk, hogy sokszínű szórakoztató műsorokkal háláljuk meg a nézők lojalitását. Dübörög A Nagy Ő, hamarosan újabb fantasztikus párosokkal tér vissza A Nagy Duett és újra mindenkit lefőz a Séfek séfe – és ez még csak a kezdet!

– nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.

A januári eredmények részletesen:

A Demjén Ferenc dalaira épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film a mozis sikerek után a tévés piacon is bizonyított, hiszen 13 éve nem volt példa arra, hogy egy film ennyi embert ültessen a tévéképernyők elé. A Hogyan tudnék élni nélküled? a teljes lakosságban közel másfél millió nézővel egyenesen letarolta a tévés piacot, ami 39,4%-os lineáris közönségaránnyal párosult. A szűkebb célcsoportban még nagyobb nézői részesedést ért el: az éppen tévénéző 18-59 évesek 42,1%-a választotta a filmet, ami 739 ezres fős nézőszámot jelentett.

A Demjén-film sikerein túlmenően a januári győzelemhez elsősorban az alábbi saját gyártású műsorok járultak hozzá:

Januárban folytatódott a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok legújabb évada, sőt, január végén visszatért a hétvégi estékre a kereskedőbőrbe bújt hírességekkel futó Kincsvadászok VIP is. A hétköznap esténként sugárzott Kincsvadászok januári részei havi átlagban 21,0%-os nézői részesedést értek el a 18-59 évesek körében, míg a Kincsvadászok VIP 17,5%-os átlag lineáris közönségaránnyal büszkélkedhet ugyanebben a korcsoportban. Mindemellett, mindkét műsor minden epizódja jelentős fölénnyel nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban januárban.

A november utolsó hetében debütált Lakásvadászok – Otthon első látásra január 9-én ért véget. Az első évad epizódjainak mindegyike elsöprő előnnyel nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben, mindkét kiemelt korcsoportban. A fő kereskedelmi korcsoportban az első évad részeit átlagosan a tévénézők 18,5%-a látta.

Január utolsó hetében megérkezett a Bachelor - A Nagy Ő legújabb évada, melyben most Stohl András keresi a szerelmet. A műsor januárban adásba került minden egyes része nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban. A fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan közel 300 ezren látták a műsor egy-egy epizódját, melyhez 19,7%-os átlag lineáris közönségarány társult. Vagyis a műsor ideje alatt valamilyen lineáris tévécsatornát nézők körülbelül egyötöde A Nagy Ő-t választotta hétköznap esti kikapcsolódásnak januárban.

A műsor hatalmas sikert arat az online térben is, A Nagy Ő Facebook oldala januárban 45.8 millió, míg az Instagram műsoroldal 15.9 millió megtekintést ért el. A legsikeresebb Facebook videó Princess Szabina találkozása volt Stohl Andrással. A TV2 social oldalai is hasonló sikereket értek el, a Facebook-on 44 millió, az Instagramon 31,1 millió, míg a TikTokon 12 millió megtekintést generáltak.**