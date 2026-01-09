3+1 forró film a hideg téli estékre

15 éve nem látott hómennyiség hullott az elmúlt napokban Magyarországon: rég nem tapasztalhattuk meg, milyen az "igazi" tél, most azonban egyes helyeken mínusz 25 fokot is mértek, miközben mindenki a hóhelyzettel van elfoglalva január eleje óta.

Nincs is jobb, mint bekuckózni a téli hidegben! Fotó: Unsplash

Forró filmek a hideg téli estékre

A Life.hu segítségével most ajánlunk 3+1 filmet, ami garantáltan felforrósítja a téli estéket!

1. Magic Mike utolsó tánca (2023)

Kevés ruha, sok feszültség és Channing Tatum: erről szólnak a férfisztriptíz világába kalauzoló Magik Mike filmek, ráadásul a trilógia lezárását Salma Hayek is erősíti.

2. A szobalány (2016)

Az 1930-as évek Koreájában játszódó történet kosztümös drámaként indul, ám hamar világossá válik, hogy ennél jóval többről van szó. A főszereplők közötti vonzalom lassan épül fel, ennek köszönhetően pedig szinte tapinthatóvá válik az erotikus feszültség. Látni kell!

3. Lady Chatterley szeretője (2022)

Büszkeség és balítélet egy csipet erotikával fűszerezve? Igen! A maga korában botrányosnak számító történet ebben az adaptációban elegáns, érzéki és meglepően modern.

+1. Dirty Dancing – Piszkos tánc (1987)

Ezt a filmet aligha kell bárkinek is bemutatni, azonban tény: néha nem árt egy nagy klasszikust is elővenni. Nem véletlenül rajonganak érte generációk!