Megnyugodhatnak a rajongók: Bruce Willis felesége óriási bejelentést tett

A karácsonykor minden évben újra előkerülnek azok a filmek, amelyek szabályosan összeforrtak az ünnepi időszakkal. Vannak, akik a klasszikus, Igazából szerelem vagy Holiday-féle romkomokra esküsznek, míg mások azokat a filmeket kedvelik, amelyeket kötelező decemberben megnézni, mert ugyebár „nincs karácsony Kevin nélkül”. Létezik azonban egy sajátos kategória is, mégpedig azok a filmek, amelyek körül hosszú ideje vita zajlik, hogy valóban karácsonyi filmeknek számítanak-e. A legismertebb példa erre Bruce Willis Die Hard című akcióklasszikusa, amely ugyan karácsonykor játszódik, de zsánerét tekintve legalább annyira távol áll a hagyományosan ünnepi történetektől, mint Makó Jeruzsálemtől. A rajongókat meg is osztja ez a kérdés már hosszú évtizedek óta, a civakodó fanatikusok között viszont most nem más tett rendet, mint a betegeskedő akciósztár felesége.

A Bruce Willis-filmek kiemelkedő kultklasszikja, a Die Hard évtizedek óta vitatéma a karácsonyi filmek kedvelői között (Fotó: 20th Century Fox)

Bruce Willis felesége megadta a választ, amire évek óta vártunk

A Bruce Willisszel 2009 óta boldog házasságban élő Emma Heming Willis nemrégiben egy Los Angelese-i rendezvényen vett részt, melyen többek között arról is beszélt, hogyan is töltik az ünnepeket, és mi az a program, ami elmaradhatatlannak számít Willisék rezidenciáján karácsonykor. A válaszában pedig egy sokkal fontosabb kérdésre is reagált:

Nekünk nagyon fontos az ilyenkor, hogy mindenképp megnézzük a Die Hardot, hiszen ez egy karácsonyi film

− hangzott el Mrs. Willistől, aki ezzel a kijelentésével egy több évtizedes vita végére tett pontot.

Vagy mégsem? A kijelentés azért hagyott némi parazsat, melyből újabb vita lángolhat fel, hiszen pár évvel ezelőtt maga Bruce Willis is megválaszolta ezt a kérdést, és neki merőben más volt a véleménye. Egy 2018-as fellépésén a sztár a maga módján reagált a soha véget nem érő disputára, és sajátos humorral zárta rövidre a témát: Szerinte ugyanis a Die Hard nem karácsonyi film, hanem „egy kib*szott Bruce Willis-film”.

Bruce Willis és felesége eltérő véleményen vannak a Die Hardot illetően (Fotó: Diego Corredor)

Hogyan karácsonyozik Bruce Willis 2025-ben?

A karácsony nagyon sokáig úgy festett a Die Hard főhősének háza táján, mint bárki másnál a világon, ám az elmúlt években Bruce Willis egyre romló egészségi állapota miatt minden megváltozott. A demenciával küzdő színész mindennapjai jóval csendesebbek és visszafogottabbak lettek, és a família is ehhez igazította ünnepi menetrendet.

Örömteli, csak más. Bruce mindig is szerette a karácsonyt és szeretünk vele együtt ünnepelni. Annyi, hogy kicsit máshogy néz ki, de alkalmazkodtunk hozzá

– árulta el egy interjújában felesége azt, hogyan is változtatta meg Bruce Willis betegsége a karácsonyt.