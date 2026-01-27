„Áldassék a gyümölcs” – Ekkor folytatódik A szolgálólány meséje

A világszerte sikereket arató és hatalmas rajongótábornak örvendő A szolgálólány meséje folytatást kap, és már azt is tudjuk, mikor. A Testamentumok című széria nagyjából 5 évvel A szolgálólány meséje után játszódik, az első szériát rendező Bruce Miller és Margaret Awood írónő pedig továbbra is közösen dolgozzák ki a folytatás részleteit.
A Margaret Atwood regényéből készült A szolgálólány meséje 2017-ben debütált és rövid idő alatt hatalmas rajongótáborra tett szert. A széria jelenleg is megtekinthető az HBO Max kínálatában, sikerét az is bizonyítja, hogy közel 10 évvel a premier után is a streaming-szolgáltató kiemelt műsorai között szerepel. A történet egy disztópikus jövőképet vetít előre, ahol a társadalom bűnösnek bélyegzett nőtagjait minden joguktól megfosztják, kizárólagos feladatuk a gyermeknemzés lesz, ezt pedig, ha szükséges, akár erőszakkal is kiköveteli tőlük az új, diktatórikus rendszer. A főszerepet Elisabeth Moss alakította, játékáért 2018-ban Critics Choice díjat kapott, a szériát pedig BAFTA-díjra is jelölték 2019-ben.
A szolgálólány meséjét rendező Bruce Miller és Margaret Atwood írónő között remek szakmai együttműködés alakult ki, rendszeresen beszélgettek a cselekmény és a karakterek útjának alakulásáról, így amikor 2019-ben megjelent a Testamentumok című regény, nem is volt kérdéses, hogy a két alkotó ismét együtt szeretne dolgozni a folytatáson. A Testamentumok nagyjából 5 évvel A szolgálólány meséje fináléja után játszódik, a történet középpontjában ezúttal azonban nem az Elisabeth Moss által alakított June áll majd, hanem két fiatal lány, Agnes és Daisy, akik megkezdik a sokszor kegyetlen tanulási folyamatot Aunt Lydia (Ann Dowd) iskolájában, melynek végeztével engedelmes feleségekké válnak. Agnes szerepét az a Chase Infiniti alakítja, aki a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért jelenleg egy Oscar-díj várományosa. Daisy szerepében Lucy Halliday-jel ismerkedhetnek meg a széria rajongói, Elisabeth Moss pedig producerként tér majd vissza a projektbe. A Testamentumok első három epizódja április 8-án debütál majd a Disney+-on, ezt követően hetente érkeznek majd az újabb epizódok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.