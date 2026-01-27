„Áldassék a gyümölcs” – Ekkor folytatódik A szolgálólány meséje

A világszerte sikereket arató és hatalmas rajongótábornak örvendő A szolgálólány meséje folytatást kap, és már azt is tudjuk, mikor. A Testamentumok című széria nagyjából 5 évvel A szolgálólány meséje után játszódik, az első szériát rendező Bruce Miller és Margaret Awood írónő pedig továbbra is közösen dolgozzák ki a folytatás részleteit.

Elisabeth Moss sajnos nem tér vissza June szerepében A szolgálólány meséje folytatásában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A szolgálólány meséje: folytatást kapott a sikersorozat

A Margaret Atwood regényéből készült A szolgálólány meséje 2017-ben debütált és rövid idő alatt hatalmas rajongótáborra tett szert. A széria jelenleg is megtekinthető az HBO Max kínálatában, sikerét az is bizonyítja, hogy közel 10 évvel a premier után is a streaming-szolgáltató kiemelt műsorai között szerepel. A történet egy disztópikus jövőképet vetít előre, ahol a társadalom bűnösnek bélyegzett nőtagjait minden joguktól megfosztják, kizárólagos feladatuk a gyermeknemzés lesz, ezt pedig, ha szükséges, akár erőszakkal is kiköveteli tőlük az új, diktatórikus rendszer. A főszerepet Elisabeth Moss alakította, játékáért 2018-ban Critics Choice díjat kapott, a szériát pedig BAFTA-díjra is jelölték 2019-ben.

Margaret Atwood írónő rendkívül sötét jövőt jósolt nekünk A szolgálólány meséjében (Fotó: dpa/picture-alliance)

Hogyan folytatódik A szolgálólány meséje?

A szolgálólány meséjét rendező Bruce Miller és Margaret Atwood írónő között remek szakmai együttműködés alakult ki, rendszeresen beszélgettek a cselekmény és a karakterek útjának alakulásáról, így amikor 2019-ben megjelent a Testamentumok című regény, nem is volt kérdéses, hogy a két alkotó ismét együtt szeretne dolgozni a folytatáson. A Testamentumok nagyjából 5 évvel A szolgálólány meséje fináléja után játszódik, a történet középpontjában ezúttal azonban nem az Elisabeth Moss által alakított June áll majd, hanem két fiatal lány, Agnes és Daisy, akik megkezdik a sokszor kegyetlen tanulási folyamatot Aunt Lydia (Ann Dowd) iskolájában, melynek végeztével engedelmes feleségekké válnak. Agnes szerepét az a Chase Infiniti alakítja, aki a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért jelenleg egy Oscar-díj várományosa. Daisy szerepében Lucy Halliday-jel ismerkedhetnek meg a széria rajongói, Elisabeth Moss pedig producerként tér majd vissza a projektbe. A Testamentumok első három epizódja április 8-án debütál majd a Disney+-on, ezt követően hetente érkeznek majd az újabb epizódok.