Gondoltad volna? Zaklatták az iskolában a világ legszexibb pasiját!

Ki hinné, de már 45 éves a jóképű kanadai sztár. Ryan Gosling, a Szerelmünk lapjai, a Drive, a Kaliforniai álom, a Barbie, a Szárnyas fejvadász 2049 és az Őrült, dilis, szerelem sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Ryan Gosling 45 évesen is keresi a kihívásokat Fotó: ZUMAPRESS.com

Sandra Bullock is kinézte magának Ryan Goslingot

Vallásos családban nőtt fel

A kanadai London városában született, ősei között francia-kanadai, angol, német, skót és ír felmenők is vannak. Édesanyja titkárnőként, édesapja értékesítési vezetőként dolgozott, és mindketten a mormon egyház tagjai voltak. A vallási szabályok a család mindennapjaira is erősen hatottak. Édesapja munkája miatt sokat költöztek Kanadán belül.

Magányos gyerekkora volt

Gosling saját bevallása szerint 14–15 éves koráig nem voltak barátai. Tanulási és magatartási problémákkal is küzdött, és egy időben annyit zaklatták az iskolában, hogy szülei inkább kivették onnan, és magántanulóként folytatta az általános iskolát, édesanyja segítségével. Felnőttként is szeret egyedül lenni: kevés barátja van, és szinte soha nincs körülötte nagy slepp, mint sok más hollywoodi sztár esetében.

17 ezer vetélytársat győzött le

12 évesen nem kevesebb mint 17 000 gyereket utasított maga mögé a Mickey Mouse Club szereplőválogatásán, amelynek később egyik sztárja lett. Többek között Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera és Keri Russell oldalán szerepelt, sőt Timberlake egy időben a lakótársa is volt.

Neonáciként hódította meg Amerikát

A Mickey Mouse Club után 16 évesen Los Angelesbe költözött, hogy filmes karriert építsen. Néhány kisebb szerep után Ryan Gosling filmjei közül A hitetlen (2001) című film hozta el az első sikerét: egy zsidó származású neonáci fiút alakított. Játékát és alkatát James Deanhez kezdték hasonlítani – nem véletlenül, hiszen Dean nagy hatással volt rá, kedvenc filmje például az Édentől keletre.

A Szerelmünk lapjaiban mindenkit levett a lábáról Fotó: Entertainment Pictures

Különös kapcsolat fűzi Rachel McAdamshez

A szintén kanadai színésznő ugyanabban a városban és ugyanabban a kórházban született, mint Gosling, mindössze két év különbséggel. Ryan Gosling Szerelmünk lapjai című filmje nemcsak romantikus bálványokká tette őket, de össze is hozta a két sztárt. Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatáson azonban eleinte egyenesen utálták egymást, így a munkát rossz hangulat lengte be. A film elkészítése után kezdtek randizni, és 2004 és 2007 között jártak együtt. Egy rövid szünet után 2008-ban még újra összejöttek egy kis időre.