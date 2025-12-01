Gondoltad volna? Zaklatták az iskolában a világ legszexibb pasiját!

Ki hinné, de már 45 éves a jóképű kanadai sztár. Ryan Gosling, a Szerelmünk lapjai, a Drive, a Kaliforniai álom, a Barbie, a Szárnyas fejvadász 2049 és az Őrült, dilis, szerelem sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket?
A kanadai London városában született, ősei között francia-kanadai, angol, német, skót és ír felmenők is vannak. Édesanyja titkárnőként, édesapja értékesítési vezetőként dolgozott, és mindketten a mormon egyház tagjai voltak. A vallási szabályok a család mindennapjaira is erősen hatottak. Édesapja munkája miatt sokat költöztek Kanadán belül.
Gosling saját bevallása szerint 14–15 éves koráig nem voltak barátai. Tanulási és magatartási problémákkal is küzdött, és egy időben annyit zaklatták az iskolában, hogy szülei inkább kivették onnan, és magántanulóként folytatta az általános iskolát, édesanyja segítségével. Felnőttként is szeret egyedül lenni: kevés barátja van, és szinte soha nincs körülötte nagy slepp, mint sok más hollywoodi sztár esetében.
12 évesen nem kevesebb mint 17 000 gyereket utasított maga mögé a Mickey Mouse Club szereplőválogatásán, amelynek később egyik sztárja lett. Többek között Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera és Keri Russell oldalán szerepelt, sőt Timberlake egy időben a lakótársa is volt.
A Mickey Mouse Club után 16 évesen Los Angelesbe költözött, hogy filmes karriert építsen. Néhány kisebb szerep után Ryan Gosling filmjei közül A hitetlen (2001) című film hozta el az első sikerét: egy zsidó származású neonáci fiút alakított. Játékát és alkatát James Deanhez kezdték hasonlítani – nem véletlenül, hiszen Dean nagy hatással volt rá, kedvenc filmje például az Édentől keletre.
A szintén kanadai színésznő ugyanabban a városban és ugyanabban a kórházban született, mint Gosling, mindössze két év különbséggel. Ryan Gosling Szerelmünk lapjai című filmje nemcsak romantikus bálványokká tette őket, de össze is hozta a két sztárt. Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatáson azonban eleinte egyenesen utálták egymást, így a munkát rossz hangulat lengte be. A film elkészítése után kezdtek randizni, és 2004 és 2007 között jártak együtt. Egy rövid szünet után 2008-ban még újra összejöttek egy kis időre.
A Komfortos mennyország című filmhez leszerződtették, és a szerep kedvéért közel 30 kilót hízott (állítása szerint főként jégkrémmel). Ám a forgatás előtt lecserélték Mark Wahlbergre, ő pedig ott állt – saját szavaival – „egy kövér munkanélküliként”.
Dead Man’s Bones néven alapított zenekart, amelyben énekel és gitározik, főleg dzsessz és indie rock stílusban. A Kaliforniai álomban Emma Stone oldalán dzsessz-zongoristát alakított, és a filmben látható összes zongorás jelenetet ő maga játszotta fel – annak ellenére, hogy néhány hónappal korábban még nem tudott zongorázni ezen a szinten.
McAdams-en kívül évekig volt együtt Sandra Bullock-al is a jóképű sztár, ám az igazira még várnia kellett egy kicsit. A Túl a fenyvesen forgatásán ismerkedett meg Ryan Gosling Eva Mendesszel, aki 2011 óta a párja. Bár sosem házasodtak össze, mindketten hangsúlyozzák, hogy számukra az elkötelezettség és a szeretet fontosabb, mint egy papíron lévő pecsét. Két lányuk született: Esmeralda Amada 2014-ben, Amada Lee pedig 2016-ban.
2014-ben forgatókönyvíróként és rendezőként is bemutatkozott Lost River című sötét hangulatú filmjével, aminek Saoirse Ronan volt a főszereplője. A mozis fogadtatása nem volt túl kedvező, és azóta nem készített újabb filmet rendezőként.
Az utóbbi években beállt arra, hogy évente legfeljebb egy filmet vállaljon. 2023-ban a Barbie-ban láthattuk, 2024-ben pedig A kaszkadőr főszerepét játszotta. Hamarosan érkezik A Hail Mary-küldetés, amelyben magányos űrhajóst alakít, 2027-re pedig a Star Wars: Starfighter című filmet ígérik. Ebben egy pilóta kalandjait követhetjük majd nyomon, az eddigi Star Wars-történeteknél későbbi idősíkban, jóval a Skywalker kora eseményei után.
