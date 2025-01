James Dean óta Timothée Chalamet csinált ilyet először

Csütörtökön lerántották a leplet az Oscar-díj 2025-ös jelöltjeiről. A mezőnyt teljesen letarolta az Emilia Pérez című musical a 13 (!) jelölésével, de a nagy hiányzóktól is zengett a sajtó. Ide tartozott például Margaret Qualley, A szer egyik főszereplője, vagy Pamela Anderson, aki a The Last Showgirl-ben nyújtotta élete alakítását. Ellentétben az előbb említett színésznőkkel, nekünk, magyaroknak nincs okunk szomorkodni, hiszen Jancsó Dávid, A brutalista vágója is helyet kapott ezen a bizonyos listán. Amíg mindenki a meglepő döntésekkel foglalkozott, addig Timothée Chalamet csendben bezsebelte élete második Oscar-jelölését (az elsőt a Szólíts a neveden! miatt kapta még 2018-ban) a Bob Dylan életét bemutató Sehol se otthon-nal, ezzel pedig olyasmit tett, ami 1956 óta nem fordult elő. Egy bizonyos James Deannel.

James Dean után szabadon: Timothée Chalamet az Oscar 2025-ös gáláján történelmet írhat (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

James Dean utódja lett a Sehol se otthon sztárja

69 éve volt legutóbb példa arra, hogy egy férfi színész a 30. életéve betöltése előtt kapott már másodjára Oscar-jelölést a legjobb főszereplőnek járó díj kategóriájában. Timothée Chalamet előtt közvetlen James Dean volt erre képes, aki ugyan második nominációját már csak posztumusz kaphatta meg, mivel 24 évesen egy autóbaleset következtében életét vesztette 1955-ben. Dean előtt pedig csak további két férfi mondhatta el magáról, hogy ebben a neves kategóriában nevezték a díjra a harmadik X betöltése előtt. Az egyik a '40-es évek sztárja, Mickey Rooney, míg a másik a hamarosan életrajzi filmet kapó Marlon Brando volt.

James Dean tragikusan fiatalon hagyott itt bennünket (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

Timothée Chalamet Oscar-rekorder lehet

Bár már ez a második jelölés is történelmi mérföldkőnek számít, ha azonban el is hódítja a díjat, Timothée Chalamet rekordot dönthet. Ugyanis a legjobb férfi főszereplő kategóriájának eddigi legfiatalabb győztese az akkor 29 éves és 11 hónapos Adrien Brody volt, aki 2003-ban vehette át az aranyszobrocskát A zongoristában nyújtott teljesítményéért. További érdekesség, hogy az idei Oscar-jelöltek között Brody nevét is megtaláljuk, miután zseniálisan játszotta el Tóth Lászlót, a magyar építészt A brutalista című életrajzi drámában. Amennyiben Chalamet bezsebeli a győzelmet a március 2-án megrendezésre kerülő gálán, úgy a 29 éves és 2 hónapos korával a kategória legifjabb nyertesének mondhatja majd magát.