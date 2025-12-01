"A hátukon lógott a shotgun" – Teljes sokk! A drogkartellel forgatott Amerika kedvenc magyar sztárja

Nádas Tamás neve a 90-es évek sportrajongóinak mondat igazán sokat. Az évtizedek óta Amerikában élő színész a rendszerváltás után sportolóként találta meg a számításait, tulajdonképpen mindent megnyert, amit a karate világában be lehet zsebelni. Miután azonban az Egyesült Államokban magyarként megnyerte a világbajnokságot úgy döntött, hogy az USA-ban telepedik le, és megpróbálja elérni azt, amiről gyerekkora óta álmodik.

Nádas Tamás karate világbajnokként szerzett dicsőséget Magyarországnak, ma pedig már amerikai filmekben szerepel.

Nádas Tamás világsztárok után a kartellel forgatott

Ez nem volt más, mint a hollywoodi álomgyár és bár mostanra ténylegesen elérte a filmvilágot, álmai beteljesüléséig kíméletlenül keményen kellett dolgoznia. Robotolt bartenderként, Albuquerque-ben rendőrnek állt, majd az FBI kötelékébe tartozott, illetve még Plácido Domingo testőreként is megállta a helyét.

Végül filmes kellékek árusításával tényleg utat tört magának a filmforgatások kavalkádjába, egyedi stílusával és tehetségével pedig elérte, hogy előbb kaszkadőrként, majd színészként számítsanak rá, méghozzá olyan produkciókban, melyeken igazi világsztárok a főszereplők.

Tamás az elmúlt években dolgozott Mickey Rourke, Eric Roberts, Michael Jai White, Jeff Fahey és Dermot Mulroney oldalán is, utoljára pedig akkor cikkeztek róla a hazai oldalak, amikor Mel Gibson és 50 Cent producereként tevékenykedett a Boneyard című filmben. A Passió rendezőjével forgatott thriller után pedig a 90-es évek szívtiprójával, Lorenzo Lamasszal hozott össze egy egy romantikus vígjátékot.

A Mickey Rourke filmekből is kivette a részét, pár éve együtt forgattak.

Bár a felsoroltak óta itthon nem hallhattunk Nádas Tamás tevékenységeiről, a színész-producer megkeresésünkre most elárulta, hogy unatkozni mostanában sem volt ideje, kalandokból pedig jutott neki bőven! Legutóbbi projektjét ugyanis Guatemalában forgatta, a film pedig nem másról, mint a legendás Chupacabráról fog szólni, ami kegyetlenül szedi majd gyanútlan vagy éppen pánikolva menekülő áldozatait.

"Érdekes helyzet ez, mert már pont azon gondolkodtam, hogy végeztem a filmgyártással. Imádtam csinálni, de az elmúlt időszakban úgy éreztem, hogy talán itt a vége. Már el is mondtam a feleségemnek, aki elküldött, hogy menjek el szivarozni, szellőztessem ki kicsit a fejem, kapcsoljak ki és akkor hozzam meg a végső döntést. Így is tettem, de abban a pillanatban, ahogy belekezdtem, csörgött a telefonom. Egy meglehetősen híres producer barátom keresett, akivel korábban 6 filmet is csináltunk együtt. Azonal jött a kérdés: van kedved színészkedni? Elárulta, hogy a legendás Chupakabráról szólna a sztori, olyan köntösben, ahogy még sehol nem mutatták be. Casting nélkül felajánlotta a szerepet, egyszerűen nem mondhattam nemet"