Így megöregedtünk? 50 éves lett Milla Jovovich: mutatjuk a legizzasztóbb vetkőzéseit — Erotikus fotók

Milla Jovovich csábos tekintetével és szűk latexruhájával megjelenik, hosszú, formás lábával mellberúgja az ellent és a közönség ennek mind nagyon örül. Határozottan akciószerepeiről maradt, melyekben vonzó nőies energiájára mindig nagy hangsúly kerül, olykor kifejezetten testre simuló öltözékben, máskor teljesen meztelenül. Mindez elmondása szerint csöppet sem öncélú, minden az önkifejezésért történik, mely egy jól megírt forgatókönyvvel tökéletesen szinergizál. Milla Jovovich 2025-ben is gyönyörű, a kortalan szépséget a mai napon, 50. születésnapján köszönthetjük.

Milla Jovovich mosolyától egyből elolvadunk (Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch)

Milla Jovovich életét Az ötödik elem meztelenkedése változtatta meg

Sokan először Az ötödik elemben látták először Milla Jovovich karakterét, Leeloot a jobb napokat megélt Bruce Willis mellett, mint a genetikailag tökéletes, mély ösztöni erővel megáldott harcos, aki ártatlanul néz a világra. Karrierjében itt mutatkozott először ruha nélkül, mely számára sorsfordító pillanat is volt. Még márciusban azt közölte, hogy számára ez a film volt az, ami segített neki hátrahagyni félelmeit és bátorságot adott számára színészként. Ez egyébként a későbbiekben határozottan meglátszik, ahogy kifejezetten erős női karaktereket játszik, feminin vonásait érzékletesen kiemelve.

Ez a bevállalós attitűd kifejezetten A kaptár filmekben volt tetten érhető, ahol néha latexruhában, néha abszolút meztelenül csodálhatjuk meg a színésznő idomait, a hálás nézők örömére. Az első film promó időszakában, még 2002-ben nyíltan beszélt alkotói hitvallásáról, mely szerint ez mind a film sikerességéért történik:

Azt gondoltam: Rendben, látjátok a melleim, de mit érdekel... a film 16 éven felülieknek szól és amúgy is el akarjuk adni ezt a filmet. Aki beül erre a filmre erőszakot, káromkodást és szexet akar látni és meg is kapja. (...) A meztelenség A kaptárban egyáltalán nem volt kötelező, de mégis megcsináltuk és jól sikerült.

A Milla Jovovich filmekben Alice szerepét hat Kaptár filmben is láthattuk, de egészen hasonló szerepekben mutatkozott még az Ultraviolában és a .45 - A bosszú ízében — utóbbiban egyébként kifejezetten erotikus jelenet is látható a színésznő és Aisha Tyler között.