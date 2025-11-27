Egy napot sem öregedtek a Dokik sztárjai! Így néznek ki az új évadban

Még át kell aludnunk egy Karácsonyt, egy Szilvesztert és egy Valentin napot is, hogy láthassuk az álmodozó John Dorian visszatérését a Sacred Heart kórházba. A Dokik egykori főszereplőit most új előzetesen láthatjuk és meg kell mondjuk, jól tartják magukat kedvenc flúgos orvosaink.

Zach Braff és Sarah Chalke visszatérését már sokan várják, mint Dokik (Fotó: Dean Heandler)

A Dokik előzetesétől garantáltan rád tör a nosztalgia

A Dokik tipikusan az a sorozat volt, amit a maga idejében mindenki nézett. Valahol paródiája is volt a 2000-res években fénykorát élő kórházas sorozatoknak, de önmagában is megállta a helyét, mint egy jópofa sitcom, kicsit rajzfilmes, fantáziadús poénokkal, amiket máshol egyszerűen nem lehetett ilyen formában látni.

A sorozat nem csak a közönség elismerését nyerte el, de összesen 15 díjat nyert meg — melyből 2 Emmy-díj — és 84 jelölést érdemelt ki. Ez a szám bővülhet a történet folytatásával. A Dokik reboot ötlete már hónapok óta csigázza a nosztalgiára hajlamos közönséget, akik évekig követték John Dorian (Zach Braff), Elliot Reid (Sarah Chalke), Christopher Turk (Donald Faison), Carla Espinosa (Judy Reyes) és Perry Cox (John C. McGinley) flúgos történeteit a Sacred Heart kórházban.

Az egykori castingot teljes pompájában egy új kedvcsináló előzetesben láthatjuk, mely valahol mély érzelmi húrokat penget valamennyiünkben, akik számára fontos volt ez a sorozat:

A sorozat 2009-ben állt parkolópályára a 9. évaddal, mely egyébként egy lekerekített történetnek tűnt ott és akkor. Ennek ellenére ahogy végignézünk a színészeken, olyan mintha alig telt volna el egy hét a sorozat lezárása óta, a színészek egy-két halvány ráncon és feljebb kúszott hajvonalon kívül szinte semmit nem változtak. A soron következő 10. évadban a korábban medikusból orvossá cseperedő John Dorian lesz az új orvostanhallgatók vezetője, de ahogy azt sejthettük, az előzetesből egyértelműen látszik, hogy nem érett meg a szerepre... de pont ezért lesz vicces várhatóan. Bár feltűnnek régi szereplők, a sorozat az alkotók bevallása szerint az újoncokra fog összpontosítani, akiket Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi és Amanda Morrow személyesítenek meg.