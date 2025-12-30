Kate Winslet: „Csókolóztam lányokkal és fiúkkal is” – leleplezte a titkot a színésznő

Kate Winslet egy eddig titokban tartott fiatalkori élményéről mesélt a Team Deakins podcastben. A színésznő elárulta, hogy az ominózus eset a későbbiekben első filmje, a Mennyei teremtmények forgatása közben bizonyult igazán hasznosnak, és nagyban befolyásolta Juliet karakterének megformálásában.

Kate Winslet mindkét kapura játszott tinédzserkorában (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

Kate Winslet tinédzserkori kísérletezései

A Titanic sztárja első szerepét A Gyűrűk Ura-trilógia rendezőjétől, Peter Jacksontól kapta a Mennyei teremtmények című drámában. A Team Deakins podcastben arról kérdezték a színésznőt, mennyit adott bele saját magából a szerepbe, mire Winslet egy meglepő vallomással állt elő.

Most megosztok valamit, amit korábban még nem mondtam el soha senkinek. Tinikoromban az első intimebb élményeimet nagyrészt lányokkal éltem meg. Csókolóztam néhány lánnyal és néhány fiúval is, de úgy igazán egyik irányba sem érdeklődtem még akkoriban.

Majd mesélt a Mennyei teremtmények forgatásáról és Juliet karakteréről is. Mielőtt Peter Jackson rendező kiválasztotta volna őt a szerepre, Winslet korábban sosem fogott még forgatókönyvet a kezében.

“Abban az életszakaszban kétségkívül kíváncsi természet voltam, és valahogy úgy éreztem, van valami abban a rendkívül intenzív kapcsolatban, ami a filmben szereplő két nő között van, amit én nagyon mélyen meg tudok érteni. Azonnal beszippantott az a világ, amiben léteztek, és ami aztán pusztítóvá vált számukra, amellett, hogy borzasztóan önbizalom-hiányosak és sebezhetőek is voltak.”

Ennek ellenére hozzátette, hogy korából adódóan nem érthette egészen a film sokkal sötétebb mondanivalóját, de a két nő közötti kapocs egy ilyen sebezhető állapotban azonnal értelmet nyert számára.

Kate Winslet és Melanie Lynskey két különc kislányt alakítanak a Mennyei teremtményekben (Fotó: HIP/ Northfoto)

Mennyei teremtmények

Nemcsak Kate Winsletnek volt teljesen új élmény a Mennyei teremtmények forgatása, hanem a filmet rendező Peter Jacksonnak is. A rendező korábban horrorokat és fekete komédiákat rendezett, így ez a mozi volt az első próbálkozása a dráma műfajában. Kate Winsletre felfigyelt a szakma, ezután kapta meg az Értelem és érzelem egyik főbb szerepét, majd játszott a Jude-ban és a Hamletben is, mielőtt megkapta volna a Titanic főszerepét, amivel világhírűvé vált. A Mennyei teremtmények két fiatal lányról, Julietről és a Melanie Lynskey által alakított Pauline-ról szól, akik azonnal legjobb barátokká válnak az iskolában és minden szabad percüket igyekeznek együtt tölteni. A történet az 1950-es években játszódik, a lányok szigorú szülei pedig nem nézik jó szemmel, hogy a korszak moráljához képest Juliet és Pauline ilyen sok időt töltenek kettesben, ezért megpróbálják szétválasztani őket. A lányok azonban semmitől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy együtt lehessenek, a történet pedig itt vesz egészen sötét fordulatot.