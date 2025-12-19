45 éves lett Jake Gyllenhaal: ezt a 10 érdekességet biztos nem tudtad Hollywood leghíresebb agglegényéről

A Donnie Darko, az Éjjeli féreg, a Brokeback Mountain és az Országúti diszkó sztárja, Jake Gyllenhaal 45. éves lett. Te tudtad róla az alábbiakat?
A Gyllenhaal név és família gyökerei Skandináviáig nyúlnak vissza egy ősi svéd nemesi dinasztia révén. Ezen kívül Jake Gyllenhaal angol, német, skót és walesi ősöket is magáénak tudhat apai oldalról, míg anyai ágon a mai Lengyelország és Litvánia területéről Amerikába kivándorolt zsidók a felmenői.
Zsidó vallás szerint nevelkedett, az identitásában is ezt tartja a meghatározónak. Egy ideje azonban egyre közelebb kerül a buddhizmus tanaihoz, és ugyan nem vallja magát gyakorló buddhistának, de sok mindennel tud azonosulni ebből a világnézetből.
Nem csak Los Angeles nevezetes városrészében jött világra, de a családja is igazi hollywoodi família. Az édesanyja Naomi Foner producer és író, akit Oscar-díjra is jelöltek az Üresjárat című film forgatókönyvéért, az édesapja Stephen Gyllenhaal rendező, aki főként tévésorozatokban dolgozik (Twin Peaks, Gyilkos számok, Milliárdok nyomában). De a keresztszülői feladatokat is olyan világsztárok vállalták el a születésekor, mint Paul Newman és Jamie Lee Curtis.
A nála három évvel idősebb nővére, Maggie Gyllenhaal is híres színész lett olyan filmek és sorozatok révén, mint A titkárnő, az Őrült szív, vagy Fülledt utcák. Ennek ellenére meglepően kevés filmben bukkantak fel együtt. Amikor ilyen előfordult, akkor még egyikük sem számított hírességnek, a legemlékezetesebb esetet pedig a Donnie Darko jelentette, amiben a filmvásznon is testvérpárt alakítottak.
Mindössze 11 évesen szerepelt először mozifilmben, az Irány Colorado! című vígjátékban Billy Crystal fiát alakította. Ezután az apja által rendezett produkciókban (Veszélyes nő, Fű alatt) játszott tiniként, majd már huszonévesen épp egy tini eljátszása hozta el számára a befutást a Donnie Darkóban.
Annak ellenére, hogy milyen prominens környezetben nőtt fel, a szülei egyáltalán nem kényeztették el Jake Gyllenhaalt. Nyaranta például diákmunkát kellett vállalnia, dolgozott például asztalszedőként egy ismerősük éttermében, de vízi mentőként is. Utóbbi munkakörben a legnagyobb hőstette az volt, amikor egy medúzacsípéstől szenvedő strandolónak a saját vizeletével enyhítette a fájdalmait.
A legrangosabb filmes díjat még sosem vihette haza, sőt a számos emlékezetes alakítása ellenére jelölni is csak egyszer jelölték Oscarra. Viszont már ezzel is elérte azt, hogy ő és a nővére az egyetlen testvérpár, akit a 21. században egyaránt Oscar-díjra jelöltek.
Azt a bizonyos egyetlen Oscar-jelölését a Túl a barátságon cowboyának szerepéért kapta, a filmbeli kollégáját-szerelmét pedig az a Heath Ledger játszotta, akivel amúgy a magánéletben közeli barátok voltak. A tragikusan fiatalon elhunyt Ledger és a filmben szintén szereplő sztárszínésznő Michelle Williams közös gyermekének is Gyllenhaal a keresztapja.
Amikor arról kérdezték, kiket tart a személyes ikonjainak, a következő neveket sorolta fel: Anthony Quinn, Sean Penn, Bruce Springsteen, Bono és Paul Newman – utóbbi ugyebár a saját keresztapja.
A hazai mozikban legutóbb A szövetségben, streamingen az Országúti diszkó főszerepében láthattuk. Mindkét vállalkozás folytatódik ilyen-olyan módon, hisz már forog az Országúti diszkó 2., A szövetséget rendező Guy Ritchie-vel pedig azóta elkészítették az In the Grey című thrillert, ami bemutatóra vár. Csakúgy, mint Maggie Gyllenhaal rendezése, a női Frankenstein-történetet elmesélő A menyasszony!, amiben szintén jut szerep az öcsinek.
