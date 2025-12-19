45 éves lett Jake Gyllenhaal: ezt a 10 érdekességet biztos nem tudtad Hollywood leghíresebb agglegényéről

A Donnie Darko, az Éjjeli féreg, a Brokeback Mountain és az Országúti diszkó sztárja, Jake Gyllenhaal 45. éves lett. Te tudtad róla az alábbiakat?

Jake Gyllenhaal párja egyelőre "csak" a hírnév: ő Hollywood legismertebb agglegénye (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jake Gyllenhaal különös neve arisztokrata származásra utal

A Gyllenhaal név és família gyökerei Skandináviáig nyúlnak vissza egy ősi svéd nemesi dinasztia révén. Ezen kívül Jake Gyllenhaal angol, német, skót és walesi ősöket is magáénak tudhat apai oldalról, míg anyai ágon a mai Lengyelország és Litvánia területéről Amerikába kivándorolt zsidók a felmenői.

Két vallást is közel érez magához

Zsidó vallás szerint nevelkedett, az identitásában is ezt tartja a meghatározónak. Egy ideje azonban egyre közelebb kerül a buddhizmus tanaihoz, és ugyan nem vallja magát gyakorló buddhistának, de sok mindennel tud azonosulni ebből a világnézetből.

Beleszületett Hollywoodba

Nem csak Los Angeles nevezetes városrészében jött világra, de a családja is igazi hollywoodi família. Az édesanyja Naomi Foner producer és író, akit Oscar-díjra is jelöltek az Üresjárat című film forgatókönyvéért, az édesapja Stephen Gyllenhaal rendező, aki főként tévésorozatokban dolgozik (Twin Peaks, Gyilkos számok, Milliárdok nyomában). De a keresztszülői feladatokat is olyan világsztárok vállalták el a születésekor, mint Paul Newman és Jamie Lee Curtis.

A nővére is világsztár

A nála három évvel idősebb nővére, Maggie Gyllenhaal is híres színész lett olyan filmek és sorozatok révén, mint A titkárnő, az Őrült szív, vagy Fülledt utcák. Ennek ellenére meglepően kevés filmben bukkantak fel együtt. Amikor ilyen előfordult, akkor még egyikük sem számított hírességnek, a legemlékezetesebb esetet pedig a Donnie Darko jelentette, amiben a filmvásznon is testvérpárt alakítottak.

Már gyerekként a kamerák előtt volt a helye

Mindössze 11 évesen szerepelt először mozifilmben, az Irány Colorado! című vígjátékban Billy Crystal fiát alakította. Ezután az apja által rendezett produkciókban (Veszélyes nő, Fű alatt) játszott tiniként, majd már huszonévesen épp egy tini eljátszása hozta el számára a befutást a Donnie Darkóban.