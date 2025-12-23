Régi kedvencek nyomában: hová tűnt az egykori Lucy Ewing?

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, ám az elmúlt években kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében annak jártunk utána, hová tűnt a Dallas sztárja, Charlene Tilton.
A világ Charlene Tiltont a Dallas állandó szereplőjeként ismerte meg: Lucy Ewing megformálójaként hatalmas népszerűségre tett szert, amelyet későbbi szerepei egyike sem tudott megközelíteni. 1978 és 1990 között összesen 243 epizódban alakította a kissé zűrös, elkényeztetett, ugyanakkor cserfes és vagány Ewing-lányt. A csúcsidőszakban epizódonként 50 ezer dolláros gázsit kapott, több mint 500 magazin címlapján szerepelt, a sorozatbeli esküvőjét pedig 65 millió néző követte világszerte.
Teljes, hivatalos neve Charlene Lynn Tilton. A kaliforniai San Diegóban született 1958. december 1-jén. Titkárnőként dolgozó, mentális problémákkal küzdő édesanyja egyedül nevelte fel. Hollywood egyik legalacsonyabb színésznője: mindössze 150 centiméter magas. 18 évesen a Happy Days című sorozatban kapta első kamerák előtti szerepét, majd néhány hónappal később a mozivásznon is bemutatkozott Jodie Foster oldalán a Nem férek a bőrödbe eredeti változatában.
Ezután jött a Dallas, amely nemcsak a világhírt hozta el számára, hanem egyfajta pótapát is. Jockey Ewing megformálója, Larry Hagman már a forgatáson a szárnyai alá vette a kissé megszeppent fiatal színésznőt, és később is folyamatosan támogatta őt karrierjében és magánéletében egyaránt. Olyannyira, hogy Hagman a 70. születésnapján tartott ünnepségre a Dallas szereplői közül egyetlenként őt hívta meg.
A színészkedés mellett az éneklés is közel áll hozzá. A Dallasban külön történetszál épült erre, a dalokat pedig maga adta elő. Lemezei is megjelentek, a C’est La Vie című száma pedig az európai slágerlistákon is előkelő helyezést ért el. Magánéletében kevésbé volt szerencsés: férjét a zenészek közül választotta, ám a Johnny Leevel kötött házassága mindössze két évig tartott. Egy közös gyermekük született, a kapcsolat azonban válással végződött, miután a férfi bántalmazta őt.
A Dallas befejezése után mozifilmekkel (például Talpig zűrben 2., A báránysültek hallgatnak) és tévésorozatokkal is próbálkozott – még az Egy rém rendes család egyik epizódjában is feltűnt, ám nem sikerült tartósan megkapaszkodnia az élvonalban. Filmsztárként ugyan nem, celebritásként azonban máig aktív: rendszeres vendége különféle tévéműsoroknak. A Dallas újraélesztett változatában is visszatért 2012 és 2014 között, és színésznőként azóta is folyamatosan dolgozik. Jelenleg is több készülő produkcióban vesz részt, főként Lifetime- és Hallmark-tévéfilmekben, illetve kisebb szerepekben, például a 2017-es Bosszú szeretetből című, Nicolas Cage főszereplésével készült filmben.
