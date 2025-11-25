Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Régi kedvencek nyomában: a Dallas Pamelája 50 évesen váltott karriert

Dallas
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:20
John HustonVictoria Principalkarrier
Az első filmszerepével rögtön berobbant Hollywoodba. Majd a Dallas tévésorozat csinált világsztárt Victoria Principalból. A színészi karrierjét közben többször is abbahagyta, legutóbb már 25 éve. Utánanéztünk, mi történt a közönségkedvenc színésznővel.
Bors
A szerző cikkei

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Dallas sztárja, Victoria Principal?

Actress Victoria Principal
Victoria Principal sokdérfi álma volt a Dallas Pamelájaként (Fotó: KPA / Northfoto)

Amikor Victoria Principal a csúcson volt

Élete első filmszerepét 1972-ben rögtön a nagy John Huston rendezői felügyelete alatt és a nagy Paul Newman partnereként játszhatta a Roy Bean bíró élete és korában, melyért egyből Golden Globe-ra is jelölték. A következő évben a kasszasiker katasztrófafilm Földrengésben bizonyított, de aztán a karrierje nem a várakozásainak megfelelően alakult, így a Dallas igazából már a nagy visszatérését jelentette 1978-ban. Pamela Ewing szerepét 1987-ig alakította, és lett állandó vendég tévénézők millióinak nappalijában világszerte.

Mi mindent tudunk róla?

A 75 éves színésznő Vicki Ree Principal néven született Fukuokában. Az édesapja az amerikai hadsereg tagjaként állomásozott Japánban, és a foglalkozása miatt később is rengeteget költözött a családjuk. Victoria Principal a gyerekkora során lakott többek között Londonban, Puerto Ricóban és Floridában is, és összesen 17 iskolába járt. Már ötévesen elkezdett szerepelgetni tévéreklámokban, de a középiskola után inkább az orvosi tanulmányokat választotta. Egy súlyos autóbaleset azonban az élete átgondolására kényszerítette, és a színészi pálya mellett döntött. Tanult New Yorkban és Londonban, mellett modellkedésből élt meg, a Hollywoodba történő berobbanása után pedig a Playboy címlapján is megfordult. 1975-ben felhagyott a karrierjével, és inkább színészügynökként dolgozott Hollywoodban, miközben a jogi tanulmányaira gyűjtött. Így találkozott a Dallas forgatókönyvével is, aminek szereplőválogatására aztán nem valamelyik ügyfelét, hanem saját magát ajánlotta be, annyira meglátta magát Pamela karakterében.

A Dallas forgatásán ismerkedett meg az író-producer Christopher Skinnerrel, aki az első férje lett két év erejéig. Híres szerelmi kapcsolat fűzte az énekes Andy Gibbhez, akivel még egy közös slágert is összehoztak, de a férfi drogfüggősége közéjük állt. 1983-ban a plasztikai sebész Harry Glassmanhez ment hozzá, és a második házassága egészen 2006-ig kitartott. Gyereke nem született. Sikeres könyveket adott ki életmód, szépségápolás, egészségmegőrzés témakörökben már a Dallas forgatásának idején is.

De hová tűnt Victoria Principal?

Patrick Duffy és Victoria Principal örökre Bobby és Pamela maradnak mindenkinek (Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency)

A Dallas után két üzleti vállalkozásba is belevágott. A Victoria Principal Productions nevű cége tévéfilmeket gyártásával foglalkozott, míg a Principal Secret bőrápolási termékekkel. Idővel a második lett a hangsúlyosabb, és a színésznő inkább üzletasszonyként kezdett el tevékenykedni. A kilencvenes években meg néha elvállalt egy-egy kisebb vendégsztár szerepet különféle tévés produkciókban, de a 2000-2001-ben futó Titánok óta már azt sem. Elmondása szerint 50 felett már jobban érdekelte mindaz, amit szépségápolás révén tudott nyújtani az embereknek, mint a hollywoodi karrier. Közben mindvégig kiterjedt jótékonysági tevékenységet is folytatott, és manapság már az üzleti élettől is hátrébb lépett, hogy teljesen a nemes ügyekre koncentrálhasson.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu