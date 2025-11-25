Régi kedvencek nyomában: a Dallas Pamelája 50 évesen váltott karriert

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Dallas sztárja, Victoria Principal?

Victoria Principal sokdérfi álma volt a Dallas Pamelájaként (Fotó: KPA / Northfoto)

Amikor Victoria Principal a csúcson volt

Élete első filmszerepét 1972-ben rögtön a nagy John Huston rendezői felügyelete alatt és a nagy Paul Newman partnereként játszhatta a Roy Bean bíró élete és korában, melyért egyből Golden Globe-ra is jelölték. A következő évben a kasszasiker katasztrófafilm Földrengésben bizonyított, de aztán a karrierje nem a várakozásainak megfelelően alakult, így a Dallas igazából már a nagy visszatérését jelentette 1978-ban. Pamela Ewing szerepét 1987-ig alakította, és lett állandó vendég tévénézők millióinak nappalijában világszerte.

Mi mindent tudunk róla?

A 75 éves színésznő Vicki Ree Principal néven született Fukuokában. Az édesapja az amerikai hadsereg tagjaként állomásozott Japánban, és a foglalkozása miatt később is rengeteget költözött a családjuk. Victoria Principal a gyerekkora során lakott többek között Londonban, Puerto Ricóban és Floridában is, és összesen 17 iskolába járt. Már ötévesen elkezdett szerepelgetni tévéreklámokban, de a középiskola után inkább az orvosi tanulmányokat választotta. Egy súlyos autóbaleset azonban az élete átgondolására kényszerítette, és a színészi pálya mellett döntött. Tanult New Yorkban és Londonban, mellett modellkedésből élt meg, a Hollywoodba történő berobbanása után pedig a Playboy címlapján is megfordult. 1975-ben felhagyott a karrierjével, és inkább színészügynökként dolgozott Hollywoodban, miközben a jogi tanulmányaira gyűjtött. Így találkozott a Dallas forgatókönyvével is, aminek szereplőválogatására aztán nem valamelyik ügyfelét, hanem saját magát ajánlotta be, annyira meglátta magát Pamela karakterében.

A Dallas forgatásán ismerkedett meg az író-producer Christopher Skinnerrel, aki az első férje lett két év erejéig. Híres szerelmi kapcsolat fűzte az énekes Andy Gibbhez, akivel még egy közös slágert is összehoztak, de a férfi drogfüggősége közéjük állt. 1983-ban a plasztikai sebész Harry Glassmanhez ment hozzá, és a második házassága egészen 2006-ig kitartott. Gyereke nem született. Sikeres könyveket adott ki életmód, szépségápolás, egészségmegőrzés témakörökben már a Dallas forgatásának idején is.