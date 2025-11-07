Újabb beteg gyilkos tűnik fel a Szörnyeteg sorozatban: ez a színésznő kelti életre

Azt már korábban megtudtuk, hogy készülőben van a Szörnyeteg sorozat negyedik évada, melynek központi alakja ezúttal a híres-hírhedt baltás gyilkosnő, Lizzie Borden lesz, azonban a széria most újabb sztárt igazolt Sarah Paulson személyében. Az Amerikai Horror Sztori sztárja egy szintén híres sorozatgyilkos bőrébe bújik, Aileen Wuornost fogja alakítani.
Lizzyie Borden még 1892-ben követte el a brutális kettős gyilkosságot. Baltával ölte meg az édesapját, Andrew Bordent és mostohaanyját is. A gyilkosság és a tárgyalás Amerika egyik legfelkapottabb bűnesetévé vált, popkulturális jelentősége pedig a mai napig érezteti hatását, főleg most, amikor a gyilkosokról szóló filmek és sorozatok virágkorukat élik. A Netflixen futó Szörnyeteg antológiasorzat Jeffrey Dahmerrel nyitott az első évadban, majd a Menendez fivérekkel folytatódott, a harmadik évad pedig októberben debütált Charlie Hunnam főszereplésével, aki Ed Gein-t alakította. Épphogy felkerült a harmadik évad, a Netflix már bejelentette, hogy folyamatban van a következő szezon, ami Lizzi Bordennel foglalkozik. A baltás gyilkos Lizzi szerepét Ella Beatty kapta, és Charlie Hunnam is visszatér, és Lizzie apját, Andrew Bordent alakítja majd.
A Variety magazin exkluzív értesülései szerint az Amerikai Horror Sztoriból ismert Sarah Paulson is csatlakozott a stábhoz, és nem mást alakít majd, mint a floridai sorozatgyilkos Aileen Wuornos-t, akiről nemrég készült dokumentumfilm szintén a Netflixre. De hogy kerül ide Aileen, egy száz évvel korábbi ügyet bemutató évadba? Valószínűleg az Ed Gein sztorit bemutató harmadik évadhoz hasonlóan, a Lizzi Borden történet is körbejárja majd, milyen popkulturális hatást gyakorolt Borden kisasszony ügye Amerikában.
Sarah Paulson tökéletes választás Aileen Wuornos szerepére, hiszen mind az Amerikai Horror Sztoriban, mind a Ratched című sorozatban bebizonyította, hogy nem állnak távol tőle a szélsőséges karakterek. A Szörnyeteg negyedik évadában feltűnik még Rebecca Hall, aki Lizzi mostohaanyját, Abby-t alakítja majd, Billie Lourd Lizzie testvére, Emma szerepében, és Jessica Barden, aki Nance O’Neill színész bőrébe bújik az új epizódokban. A Netflix egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy Sarah Paulson valóban csatlakozik a produkcióhoz, de nem is tagadták a hírt, így valószínű, hogy a színésznőt nem csak az Amerikai Horror Sztori új, 13. évadában láhatjuk majd legközelebb.
