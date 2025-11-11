A család az első – Pierce Brosnan 20 év után újra találkozott fiával

Pierce Brosnant izgalmas szituációban kapták lencsevégre a paparazzik múlt hét szerdán Londonban. Fiaival, Christopherrel és Dylannel vacsorázni mentek London egyik legmenőbb éttermébe, ekkor készültek a lesifotók, amiket a The Post tett közzé. Abban önmagában semmi érdekességet nem látunk, ha egy apa vacsorázni megy a fiaival, még akkor sem, ha egy olyan csillagról van szó, mint a James Bond-filmek sztárja. Azonban Pierce Brosnan fia már 20 éve nem tartotta a kapcsolatot édesapjával, így mindenki egyből felkapta a fejét, amikor napvilágot láttak a képek.

Pierce Brosnan a James Bond-filmek sztárja 20 évig nem beszélt fiával (Fotó: ZUMA Press)

Pierce Brosnan kapcsolata fiával

Az elmúlt években Pierce és Christopher történetét részletesen dokumentálta a sajtó, így jól tudjuk, hogy alakult a két férfi kapcsolata. Christopher Brosnan Dermot Harris producer és Cassandra Harris első gyermeke volt. Pierce Brosnan 1980-ban vette feleségül Cassandrát és 1986-ban, amikor Dermot elhunyt, örökbe fogadta Christophert és húgát, Charlotte-ot is. Később Cassandra és Charlotte is petefészekrákban hunyt el, Brosnan pedig 2001-ben feleségül vette Keely Shaye Smith-t, akivel két közös gyermekük született, Dylan és Paris. Az egykori James Bond még 2005-ben nyilatkozott Christopherrel kapcsolatban, amikor elmondta, hogy megszakította vele a kapcsolatot a fiú drogproblémái miatt.

„Christopher nagyon el van veszve. Mindenkit próbára tett a családban, de valójában a legjobban önmagát. Erősen hiszek benne, hogy jó útra tér és felépül. Tudja, hogy másszon ki ebből, csak egyszerűen nem akar” – nyilatkozta akkoriban a Playboynak a színész.

Ez vezetett a 20 éven át tartó némasághoz, mely most megtörni látszik. Bár már sejteni lehetett, hogy a színész és fia kapcsolata javulásnak indult, 2022-ben egy apáknapi posztban Brosnan külön megemlítette Christophert is, de egészen eddig nem lehetett őket együtt látni. Valamilyen szinten érthető Brosnan reakciója, hiszen egy függővel nem egyszerű, azonban pont ő maga nyilatkozott arról korábban, hogy mennyire megviselte egész életében, hogy a saját édesapja még kisbaba korában elhagyta őt és az édesanyját. Persze nem törnénk pálcát Pierce Brosnan felett, főleg most, hogy úgy néz ki, fátylat borítottak a múltra és megpróbálják helyrehozni a kapcsolatukat. A képek mellett egy szemtanú is beszámolt a Mirror-nak, mit tapasztalt a szerdai vacsorán: