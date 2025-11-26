Az elnyomás elől menekült a sikeres magyar komikus — Huszár Pufi humorosabb volt, mint Chaplin

Hochstein Károly — avagy Charles Puffy — eleinte a magyar nagyérdeműt szórakoztatta. A huszadik század elején népszerű színházi kabaré- és némafilmes szerepben tűnt fel, ahol humoros megjelenésével és egyedi mimikájával hamar a közönség kedvencévé vált. Igazi boldogan kerek úriember volt, innen is kapta a Huszár Pufi megnevezést — ez a név később Amerikában is megállta a helyét.

Huszár Pufi minden lehetőséget megragadott, hogy viccet csináljon magából — akár egy utcai mérleggel (Fotó:U-S - Publicity photos)

Huszár Pufi megjelent és mindenki elnevette magát

Egyszer egy interjú révén megkérdezték tőle, hogy nem-e szeretne lefogyni, mire igen meglepő választ adott:

„Egyáltalán nem. Szeretem a kövérségemet, és valahogy úgy érzem, mintha engem is jobban szeretnének így, mintha sovány lennék. Nem is beszélve arról, hogy a karrierem startjánál éppen kövérségem játszott döntő szerepet.”

Stílusa a korszakra jellemző burleszk, meglepően akrobatikus botladozásból viccet csináló humorforma volt, valami amivel a nézők könnyen tudtak azonosulni és könnyed szórakozást nyújtott a párforintos mozikban. Szerencsénkre lehetőségünk van mozgásban is látni őt egy szépen archivált felvételen, Tábori Kornél filmjében, amely a Pufi cipőt vásárol címet viseli.

A videóban láthatjuk a Charlie Chaplinre emlékeztető bohókás mozdulatokat, miképpen egy olyan egyszerű mozdulatsor is, mint egy cipővásárlás egy mókás egy perces káosszá alakul. A múlt relikviái nem mind állják az idő próbáját, de a maga módján egész szórakoztató, főleg hang nélkül, ahogy azt társítunk hozzá, amit szeretnénk.

Pufi annyira szerette a filmezést, hogy munkáját, hogy 1920 környékén Berlinben hozott létre egy filmgyártó vállalatot. Míg Németországban 35 film készült vele, Amerikában a Universal Studios színei alatt 40 filmben szerepelt. Hollywoodban kisebb szerepeket kapott és a némafilm közönség számára hamar felismerhetővé vált. Nemzetközi karrierje során gyakran kapott olyan szerepeket, amelyek a komikus, jóindulatú, kissé bumfordi karaktert igényelték, és ezzel őrizte meg egyedi stílusát a külföldi produkciókban is. Így lett a korszak egyik legmeghatározóbb komikusa nemzetközi szinten.