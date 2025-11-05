Forgács Gábor halála után egy évvel sem enyhül a fájdalom

Egy éve hagyott itt minket a magyar szinkronlegenda. Forgács Gábor magyar színész, szinkronszínész főként rajzfilmkarakterek hangját kölcsönözte, bár saját elmondása szerint sokkal jobban szeretett élőszereplős mozikat szinkronizálni. Olyan mesefigurákat tett felejthetetlenné számunkra, mint Julien király a Madagaszkár-filmekből, vagy Farnsworth professzor a Futurama sorozatból.

Forgács Gábor halálát egy évvel később sem tudja feldolgozni a család és a rajongók (Fotó: Bors)

Forgács Gábor életpályája

Forgács Gábor kanyargós úton jutott el a színház és a filmek világába. Nem volt mintadiák, a budapesti Eötvös Gimnáziumból két alkalommal is kirúgták. Ezek után az érettségit is jóval később tette le, sorkatonai szolgálatot teljesített Győrben, volt segédmunkás is, majd irodagép-műszerész végzettséget szerzett. Furcsa hobbija, a jódlizás vezetett végül oda, hogy az előadóművészet irányába forduljon a karrierje. A kollégái unszolására indult az 1972-es Ki mit tud?-on, innentől kezdve vált főállásává a színészkedés. A Jókai Színházban játszott segédszínészként, de megfordult a Vidám Színpadon és a Mikroszkóp Színpadon is. Koós János hatására belekóstolt a komédiába is, ami előadásai egyik fő elemévé vált. A színház világa mellett filmekben is szerepelt. Az 1975-ös Ereszd el a szakállamat című vígjátékban, melyet a Tanú rendezője, Bacsó Péter jegyez, többek között olyan legendák voltak a kollégái, mint Garas Dezső, Őze Lajos és Bánsági Ildikó. A nagyközönség számára talán legismertebb filmje a Csapd le csacsi! volt, melyet Tímár Péter rendezett. A filmnek olyan szállóigéket köszönhetünk, mint a Gáspár Sándor szájából elhangzó mondat: „Az a te bajod, hogy túl sokat voltál vidéken. Nem fejlődött ki az agyad.” vagy Eperjes Károly tolmácsolásában “A tények makacs dolgok.” A film 1989-ben játszódik, 1990-ben készült el, azonban csak 1992-ben került a mozikba.

Forgács Gábor az utolsó pillanatig dolgozott (Fotó: Trenka Attila)

Forgács Gábor szinkronszerepei

Forgács Gábor számtalan rajzfilm és animációs film szereplőjének hangját kölcsönözte. A Madagaszkár című animációs mese 2. és 3. részében, illetve a mese spin-off-jában az ikonikus maki király, Julien az ő hangján szólalt meg. A Némó nyomában vegetarianizmust esküdött pörölycápáját ő szinkronizálta, és a Matt Groening alkotta Futurama széria őrült tudósát, Farnsworth professzort is az ő tolmácsolásában ismerhették meg a magyar rajongók. Ő maga azonban sokkal jobban szeretett élőszereplős filmeket szinkronizálni. A Harry Potter rajongóknak a Weasley család feje, Arthur Weasley-ként lehet ismerős, de az Agymenők szériában és a Dokikban is dolgozott.