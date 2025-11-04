Meghalt Dick Cheney

Dick Cheney, az Egyesült Államok 46. alelnöke, aki 2001 és 2009 között két cikluson át szolgált a republikánus George W. Bush elnök mellett, évtizedeken át meghatározó és megosztó alakja volt Washington politikai életének - írja a The Sun.

Dick Cheney

Fotó: AFP

A család által kiadott közlemény szerint:

Richard B. Cheney, az Egyesült Államok 46. alelnöke, tegnap este, 2025. november 3-án elhunyt. 84 éves volt.

A közlemény szerint az egykori amerikai politikus halálát tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri betegségek szövődményei okozták.

Cheney korábban Gerald Ford elnök kabinetfőnökeként szolgált a Fehér Házban, 1979 és 1989 között Wyoming állam egyéni kongresszusi körzetének képviselője volt, majd George H. W. Bush elnök kormányában az Egyesült Államok 17. védelmi minisztereként tevékenykedett.

Gyakran az amerikai történelem legerősebb befolyású alelnökének nevezték.

A család közleménye így folytatódott:

Dick Cheney nagyszerű és jó ember volt, aki megtanította gyermekeinek és unokáinak, hogy szeressék hazánkat.