Ezek voltak a születésnapos Margot Robbie legemlékezetesebb szerepei

A modellként és producerként is ismert Margot Robbie nagyon sokszínű filmpalettát tudhat már maga mögött, és jelenlegi sikerei alapján még számos további különleges mozi várhat rá. A színésznő még csak a 33. születésnapját ünnepli ma, de eljátszotta már Joker őrült szerelmét, a Barbie babát, Tonya Hardingot, sőt még I. Erzsébet királynőt és Sharon Tate-et is. A tehetséges világsztár számos arcát megmutatta már, így korántsem véletlen, hogy mára a világ egyik legjobban fizetett és egyik legnépszerűbb színésznőjévé vált.

Ma 33 éves a Barbie és a Wall Street farkasa meseszép sztárja, Margot Robbie (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / Northfoto)

Margot Robbie a világhírt elsősorban talán Martin Scorsese-nek köszönheti, aki 2013-ban kiválasztotta Leonardo DiCaprio mellé, a Wall Street farkasa című sikerfilmbe. Ezután sorra érkeztek az olyan szerepek, amelyek szinte mindegyike sikerfilm lett. A 2016-os Suicide Squad – Öngyilkos osztag-ban Harley Quinnként nyújtott alakításáért annyira odavoltak a rajongók, hogy a karakter egy saját folytatást is kapott 2021-ben.

Margot Robbie a Barbie után újabb játékot visz filmre

Persze a tavalyi év Barbie lázát ez meg sem közelítette, hiszen kétségtelen, hogy az elmúlt évek egyik legjobban várt filmje volt ez, az Oppenheimerrel karöltve. A film körüli várakozás és rajongás egyik fő oka természetesen maga Margot Robbie volt, annak köszönhetően, hogy a csodás színésznő maga is szinte egy élő Barbie babaként meseszép rózsaszín szettekben pompázott szinte minden fontos eseményen. És persze mindezek után a mozi is zajos siker lett, így már be is jelentették, hogy szívesen készítenének egy folytatást, ám erre valószínűleg még várni kell. Persze Robbie addig sem pihen, hiszen újabb ikonikus játékokat középpontba állító filmekkel készül, amik nem mások, mint a Monopoly és a Sims, amiket természetesen már most tűkön ülve várnak a rajongók.