"Nem tudtam megállítani ezt a szörnyeteget" – Megszólalt az embereket mészárló BTK-gyilkos lánya

A Netflixen nemrég debütált egy újabb dokumentumfilm, ami a mostanában népszerű sorozatgyilkos-tematikába illeszkedik. Az Apám, a BTK-gyilkos Dennis Rader bűntetteit göngyölíti fel, aki a ‘70-es években tartotta rettegésben Wichita lakosságát. Feltételezhetnénk, hogy ez is csak egy sokadik klasszikus sorozatgyilkosos dokumentumfilm, ám a készítők csavartak egyet a történeten, amikor Dennis Rader lányát, Kerri Rawsont kérték fel, hogy közreműködjön a filmben és mesélje el saját szavaival, milyen volt az apja, és hogy élte meg a család, amikor fényderült a férfi borzalmas tetteire.

Dennis Rader, a BTK-gyilkos, akit évtizedek múltán kaptak el (Fotó: Pool)

BTK-gyilkos: honnan jött a név?

Dennis Rader a lánya és a filmben megszólaló ismerősök szerint is látszólag átlagos kisvárosi családapa volt. Gyülekezetbe járt a családdal, a környéken mindenki ismerte, bár már beszédes, hogy a lánya barátnője, Andrea Rogers csak úgy hívta, a “park city-i sintér”. A gúnynév ugyan nem állt messze a valóságtól, ám a történtek fényében egészen más jelentéssel bír...

1974-ben történt az a brutális négyes gyilkosság, ami az egész közösséget velejéig megrázta. Az Otero család négy tagját, a szülőket és két gyereket különös kegyetlenséggel gyilkolták meg. A holttesteket a legidősebb fiú, Charlie fedezte fel, és a szomszédba rohant segítségért. Az ügyért felelős LaMunyon nyomozó azt nyilatkozta, hogy 30 éves pályafutása alatt még sosem találkozott ilyen brutális esettel. Az áldozatokat megkötözték, és szemmel láthatóan súlyosan megkínozták, mielőtt megölték volna őket. A rendőrség tanácstalan volt az ügyben. Majd nem sokkal később elfogtak három férfit, akik magukra vállalták az Otero-gyilkosságot.

Ekkor érkezett az első levél a The Wichita Eagle szerkesztőségébe. A levél írója azt állította, hogy a három férfi hazudik, és úgy tűnt, kimondottan zavarja, hogy valakik el akarják venni tőle a “dicsőséget”. Részletesen leírta, hogyan követte el a gyilkosságokat, így a rendőrség számára egyértelművé vált, hogy ő lehet a valódi tettes. A levelet pedig BTK-ként szignózta, ami arra utalt, amit minden áldozatával tett és tenni készült. Bind them, Torture them, Kill them, azaz megkötözni, megkínozni és megölni.