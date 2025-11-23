Véres gyilkos lett Amerika nemzeti hőséből: a fejszés stoppos mindenkiért eljön

Egy igazán meghökkentő történetnek lehetnek szemtanúi, akik a Netflixre látogatnak, és azon belül is a dokumentumfilmek műfajából akarnak válogatni. A fejszés stoppos című film egy 12 évvel ezelőtti amerikai történetet elevenít fel.

A fejszés stoppos: "Kai" Caleb McGillvary elfogásakor (Fotó: Profimedia-Reddot)

A fejszés stoppos: ki volt Kai, a fejszés stoppos?

Kai Lawrence, vagy ahogy a későbbiekben kiderül, Caleb McGillvary egy rövid, YouTube-ra felkerült videó után vált Amerika nemzeti hősévé. A kaliforniai Fresnoban történt egy szörnyű gyűlöletbűncselekmény, amikor egy kamionos, Jett Simons McBride megtámadott egy afroamerikai férfit. A kamionnal odaszorította a kocsijához és megpróbálta megölni, közben rasszista megjegyzéseket üvöltözött. Ekkor lépett közbe Kai, aki éppen a férfi mellett utazott. Gondolkodás nélkül odaugrott, és a nála lévő fejszével elkezdte ütlegelni McBride-ot, így megmentette a férfi életét.

Az esethez kivonult számos hírcsatorna tudósítója, köztük Jessob Reisbeck is. Reisbeck volt az egyetlen, aki odalépett a furcsa kinézetű fiúhoz, és interjút készített vele a történtekről. Az erről készült videót aztán Reisbeck kollégája feltöltötte a YouTube-ra, ami másnap reggelre gigantikus megtekintéseket ért el. A média minden egyes képviselője foglalkozni akart az üggyel, de Kai-hoz csak Jessob Reisbecknek volt közvetlen kapcslata. Rajta kívül a fiú senkivel sem akart szóbaállni. Talán egy hét is eltelt, mire a riporter ismét elérte Kait és megértette vele, hogy országos népszerűségnek örvend és mindenki vele akar beszélni.

A Kardashian család reality készítői külön valóságshowt akartak készíteni a fiúval, Jimmy Kimmel is szerette volna szerepeltetni a műsorában, sőt, még Justin Bieber csapata is felkereste egy közös kollaboráció ötletével. Akkor még senki sem sejtette, hogy a különc fiúból hidegvérű gyilkos válhat.

“Kai” Caleb McGillvary története

A média és a showbiznisz azonnal kivetette rá a hálóját és gyakorlatilag egy éjszaka alatt nemzeti hőst faragtak a hajléktalan hippi srácból. Azonban ahogy teltek a napok, egyre több furcsa mondat hagyta el a fiú száját, és kezdett mindenkinek gyanússá válni a viselkedése. Kiderült, hogy több alkalommal is erőszakos összetűzésekbe keveredett, állítólag be is drogozott valakit a tudtán kívül.