Véres gyilkos lett Amerika nemzeti hőséből: a fejszés stoppos mindenkiért eljön

Egy igazán meghökkentő történetnek lehetnek szemtanúi, akik a Netflixre látogatnak, és azon belül is a dokumentumfilmek műfajából akarnak válogatni. A fejszés stoppos című film egy 12 évvel ezelőtti amerikai történetet elevenít fel.
Kai Lawrence, vagy ahogy a későbbiekben kiderül, Caleb McGillvary egy rövid, YouTube-ra felkerült videó után vált Amerika nemzeti hősévé. A kaliforniai Fresnoban történt egy szörnyű gyűlöletbűncselekmény, amikor egy kamionos, Jett Simons McBride megtámadott egy afroamerikai férfit. A kamionnal odaszorította a kocsijához és megpróbálta megölni, közben rasszista megjegyzéseket üvöltözött. Ekkor lépett közbe Kai, aki éppen a férfi mellett utazott. Gondolkodás nélkül odaugrott, és a nála lévő fejszével elkezdte ütlegelni McBride-ot, így megmentette a férfi életét.
Az esethez kivonult számos hírcsatorna tudósítója, köztük Jessob Reisbeck is. Reisbeck volt az egyetlen, aki odalépett a furcsa kinézetű fiúhoz, és interjút készített vele a történtekről. Az erről készült videót aztán Reisbeck kollégája feltöltötte a YouTube-ra, ami másnap reggelre gigantikus megtekintéseket ért el. A média minden egyes képviselője foglalkozni akart az üggyel, de Kai-hoz csak Jessob Reisbecknek volt közvetlen kapcslata. Rajta kívül a fiú senkivel sem akart szóbaállni. Talán egy hét is eltelt, mire a riporter ismét elérte Kait és megértette vele, hogy országos népszerűségnek örvend és mindenki vele akar beszélni.
A Kardashian család reality készítői külön valóságshowt akartak készíteni a fiúval, Jimmy Kimmel is szerette volna szerepeltetni a műsorában, sőt, még Justin Bieber csapata is felkereste egy közös kollaboráció ötletével. Akkor még senki sem sejtette, hogy a különc fiúból hidegvérű gyilkos válhat.
A média és a showbiznisz azonnal kivetette rá a hálóját és gyakorlatilag egy éjszaka alatt nemzeti hőst faragtak a hajléktalan hippi srácból. Azonban ahogy teltek a napok, egyre több furcsa mondat hagyta el a fiú száját, és kezdett mindenkinek gyanússá válni a viselkedése. Kiderült, hogy több alkalommal is erőszakos összetűzésekbe keveredett, állítólag be is drogozott valakit a tudtán kívül.
Jessob Reisbeck, aki a dokumentumfilmben részletesen elmeséli a 10 évvel ezelőtti ügyet, azt is megtudta tőle, hogy a fiú gyermekkora közel sem telt felhőtlenül. Majd a film rendezője Colette Camden megszólaltatja Caleb McGillvary édesanyját is, aki merőben mást állít, de feltűnően próbálja szépíteni a történetet.
Így érkezünk meg három hónappal későbbre, amikor a 73 éves Joseph Galfy ügyvéd holttestét felfedezi a férfi barátja, és azonnal értesíti a rendőrséget. A nyomozás viszonylag hamar kapcsolatot talál Kai és Galfy között, a lakásban megtalálják Kai telefonszámát és egy nevére szóló vonatjegyet is, a vasútállomás kamerafelvételein pedig látják együtt Kait és Galfy-t. A fiú előkerítése sokkal nagyobb feladatnak bizonyult, mint maga a nyomozás, tekintve, hogy nem volt állandó otthona, és gyakorlatilag bárhol lehetett, így országos körözést adtak ki ellene.
Egy Starbucks dolgozó ismerte fel, és értesítette a hatóságokat, akik el tudták fogni és már emberölés vádjával hallgatták ki. A kihallgatás során Kai elmondta a rendőröknek, hogy Galfy bedrogozta és megerőszakolta, ő pedig csupán önvédelemből ütött. A fiú 6 évet ült börtönben, mire 2019-ben sor került a tárgyalásra, ahol 57 év börtönre ítélték, amit jelenleg is a trentoni állami börtönben tölt.
A Fejszés stoppos című dokumentumfilm valójában a történtek elmesélése mellett ékes példája annak, hogyan tudnak valakiből egy szempillantás alatt országos sztárt csinálni, majd hátat fordítani neki, amint zűrössé válik a helyzet. Magából a filmből nem derül ki, hogy Kai vállalta-e, hogy részt vesz a Netflix dokumentumfilmjének elkészítésében, de egy kis nyomozás után megtudtuk, hogy két producer felkereste a fiút a börtönben, aki visszautasította a felkérést, mert a stúdió nem honorálta volna semmivel a közreműködését. Ez is csak súlyosbítja a jelenséget, hogy még a történtek után 10 évvel is képesek nyerészkedni egy láthatóan mentális problémákkal küzdő elítélten, ami meglehetősen ízléstelen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.