Orbitálisat robbantott a Disney+! Már elérhető az új Fantasztikus 4-es film

Fantasztikus Négyes
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 14:15
Marvelpedro pascalDisney Plusz
A Marvel Pedro Pascal segítségével kelt új életre. A Fantasztikus 4-es: Első lépések már megtekinthető a Disney Pluszon.

A Marvel Studios 1960-as éveket idéző, retró-futurisztikus világban játszódó A Fantasztikus 4-es: Első lépések című filmje bemutatja a Marvel első családját: Reed Richards/Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Láthatatlan (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Fáklya (Joseph Quinn) és Ben Grimm/Lény (Ebon Moss-Bachrach) az eddigi legnagyobb kihívásával néz szembe. Miközben azon igyekeznek, hogy hősi feladataik mellett megőrizzék a családjuk egységét, meg kell védeniük a Földet egy mindent felfaló űrbeli istenségtől, Galactustól (Ralph Ineson) és az ő titokzatos Küldöttjétől, az Ezüst Utazótól (Julia Garner). És ha Galactus terve, hogy felfalja az egész bolygót és mindenkit, aki rajta él nem lenne elég szörnyű, hirtelen személyes üggyé válik a harc. Az akció-kalandfilmben feltűnik még Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne és Sarah Niles is. A rendező Matt Shakman, a producer Kevin Feige, a vezető produceri feladatokat pedig Louis D’Esposito, Grant Curtis és Tim Lewis látja el. A Marvel Studios A Fantasztikus 4-es: Első lépések című filmje 2025. július 24-étől volt látható a mozikban, november 6 óta pedig a Disney+ streaming kínálatában is megtekinthető – írja a Disney.hu

A Fantasztikus 4-es: Első lépések életre keltette a haldokló Marvel-univerzumot (Fotó: JLPPA / Bestimage)
A Fantasztikus 4-es: Első lépések életre keltette a haldokló Marvel-univerzumot (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Fantasztikus 4-es új életre keltette a Marvel-filmeket

A Fantasztikus 4-es: Első lépések júliusban került moziba, az első héten 118 millió dolláros bevételt generált Amerikában. Világszinten 368,7 millió dollárt hozott a konyhára, azonban a második héten 66%-ot zuhant a megtekintettsége. Ez általában így szokott alakulni a nagy marketingkampányú szuperhősfilmek esetében, azonban a Fantasztikus 4-es hosszútávon állta a sarat. A film sikere újból berúgta a Marvel-gépezetet, ami az utóbbi időben haldokolni látszott, de Pedro Pascalék képesek voltak megmenteni az Univerzumot. Aki esetleg lemaradt volna a moziról, vagy újraélné az akciódús pillanatokat, az most már otthona kényelméből is élvezheti A Fantasztikus 4-es: Első lépések című filmet a Disney Pluszon. 

 

