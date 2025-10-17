Végre Magyarországon is bemutatják a filmet, amit csak az Avatar, a Marvel és a Titanic tudott felülmúlni

Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 15:15
Mozitörténelmi gigaprodukció tart Magyarország felé. A kínai filmipar tökélyre fejlesztett produktuma, a Nezha – A lázadó démon legendája című animációs film már a fél világot meghódította, és hazánkba sem kisebb ambíciókkal látogat el hamarosan.
Örökös-Tóth Lajos
Noha 2025-öt biztosan nem fogjuk a mozgókép-történelem legerősebb felhozatalú évei között emlegetni a jövőben, mégsem kellett unatkoznia a nagyérdeműnek idén egy percig sem. A világon mindenki megbolondult a Minecraft filmtől, nosztalgiázhattunk a Lili & Stitch élőszereplős remake-jén, nyáron megmentett minket Superman és A Fantasztikus 4-es is, hogy aztán végül a frászt hozza ránk a Démonok között 4. Ám hiába Hollywood minden próbálkozása, a filmvilágot kelet felől hódította meg egy kis kínai mesefigura, akire mindenkinél többen voltak kíváncsiak, több mint 2 milliárd dollárt termelt eddig a mozikasszáknál. Ő nem más, mint Nezha, aki nemsokára végre hazánkba is ellátogat.

Nezha #CHINA-NE ZHA 2-WALL PAINTING (CN)
Hamarosan megérkezik Magyarországra is az animációs filmek királya, Nezha (Fotó: Xinhua/eyevine)

Ki is ez a különös démonporonty, akire az egész világ kíváncsi?

A Nezha – A lázadó démon legendája, mely a 2019-es Nezha: A démongyermek születésének a folytatása, egy pöttöm pokolfajzatról szól, akit mindenhonnan kitaszítottak, még a saját falujából is, ám ő mégis megharcolt a maga szerencséjéért és kivívta az emberek szeretetét és tiszteletét. Régi ellenségeit ugyan leküzdötte, most felbukkant egy újabb rosszfiú, egy ősi erő, aki a világ elpusztítására esküdött fel. Ördögi terve megvalósításához viszont Nezha-nak is lesz egy-két szava, így egy dolog teljesen biztos: Látványból és pofonosztásból most sem lesz hiány! Az animációs zsáner, illetve a keleti harcművészetek kedvelőinek tehát a Nezha kötelező darab.

Csak James Cameron és a Bosszúállók jobbak Nezha-nal

A kis keleti lázadó mesebeli sikersztorija itt pedig nem ér véget, ugyanis nemcsak az idei nézettségi listán verekedte fel magát az élbolyba. A 2 milliárd dolláros bevételével nemcsak, hogy a legsikeresebb animációs filmnek, hanem minden idők 5. legtöbb bevételt termelő alkotásának is vallhatja magát. Nezha-t csakis Titanic, a hamarosan új résszel jelentkező Bosszúállók Végjátéka, valamint az Avatar-filmek előzik csak meg.

XINHUA PHOTOS OF THE DAY
A Nezha – A lázadó démon legendája jövő hét csütörtökön startol el a magyar mozikban (Fotó: Xinhua/eyevine)

A sikerért pedig keményen meg is dolgoztak a Nezha alkotói. A rendező, Jiao Zi és csapata nem sokkal az első rész 2019-es megjelenése után láttak munkához, és öt évig készítették Kína legdrágább animációs moziját. A lázadó démon legendáján közel 140 animációs stúdió több mint 4000 alkalmazottja munkálkodott, precizitásukra és elhivatottságukra pedig remek példa, hogy a film egyik csatajelenetének több millió karakterét egyenként animálták a tökéletesre.

A Nezha – A lázadó démon legendája jövő hét csütörtökön, 2025. október 23-án kerül a hazai mozikba, a film előzetesét pedig itt tudod megtekinteni:

 

