Tragikusan fiatalon, 23 évesen hunyt el Isabelle Tate színésznő

Isabelle Tate október 19. óta nincs köztünk a szülővárosa, Nashville gyászjelentése szerint. Halálának oka egyelőre nem került nyilvánosságra, azt tudjuk hogy 13 éves kora óta progresszív neuromuszkuláris rendellenességgel küzdött, mely miatt kerekesszékben élte utolsó éveit és amellyel halála napjáig bátran küzdött.

Isabelle Tate jó úton volt a világsiker felé (Fotó: Instagram)

Isabelle Tate 23 éves korában hunyt el

A csodaszép fiatal színésznő még úton volt a világsiker felé. Isabelle Tate IMDb oldala szerint egyetlen szerepe a 9-1-1 című sorozat spin-offjában, a 9-1-1 Nashville-ben volt, amely vakmerő életmentők kalandjairól szól. Izzy Tate a sorozat első két epizódjában kapta meg Julie szerepét.

A színésznő 2002. augusztus 8-án látta meg a napvilágot, élete jelentős részét a Tennessee állambeli Nashville-ben töltötte, egyetemen végzett üzleti tanulmányait a Middle Tennesse University-ben szerezte meg. A helyiek szerint egy végtelenül kedves jelenség volt, akinek a buli azt jelentette, ha önkéntesként foglalkozhatott a helyi kutyamenhelyen.

'Isabelle tele volt tűzzel, soha egy kifogást nem keresett a másokkal szembeni hátránya miatt.' — írja szülővárosának gyászjelentése — 'Szerette a zenét is, a barátaival órákat töltött zeneírással és felvétellel, valamennyit még ki is adott. Legjobban a családját és a barátait szerette, mindig ő volt a társaság lelke. Legjobb barátnője a lánytestvére volt, anyja halála napjáig tartotta benne a reményt.'

Isabelle Adora Tate nem hagyta, hogy a betegsége az álmai útjába álljon, egyetlen sorozatszerepe után a filmvilág tovább nyithatott volna ő felé, ám ez már sajnos nem történhet meg. Legyen könnyű neki a föld.

