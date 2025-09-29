Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémlik valahonnan? Ezeket a filmeket csak a zenéjük miatt ismerjük fel

Vangelis
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 20:45
zenefilmzenefilm
Akad köztük klasszikus irtózatos bukás, de egy biztos, a zenéjüket álmunkból felverve is felismernénk. Vangelis muzsikája örök klasszikus lett, de vajon emlékszünk a filmre is amiben először hallottuk?
Bors
A szerző cikkei

Sokszor mondjuk azt, hogy dallamtapadásunk van, legyen szó egy slágerről vagy egy film zenéjéről. Akadnak olyan zsenik, mint a néhai Vangelis, aki úgy volt képes maradandót alkotni, hogy közben a filmre már kevésbé emlékszünk. 

Vangelis,'1492: Conquest of Paradise' by Ridley Scott, GB/France/Spain, 1992.
Vangelis legismertebb munkája egy szinte ismertlen filmhez készült (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Vangelis zenéi: 5 film, aminek a zenéjét jobban ismerjük, mint magát a filmet

Tűzszekerek

Az 1981-es film valódi klasszikus lett, 44 éve még a legjobb film díját is elvitte az Oscar-gáláról. Hazánkban viszont kevésbé lett felkapott az 1924-es párizsi olimpián játszódó film, ami Eric Liddell és Harold Abrahams küzdelmes sztoriját meséli el. A film zenéje azonban annál inkább ismert lett, ami a néhai görög zeneszerző Vangelisnek köszönhető. A film négy Oscarjából egyet ő is hazavihetett. 

Szörnyecskék

Hajlamosak vagyunk már elfelejteni, sőt a Z- és Alfa generáció már nem is ismeri a nyolcvanas évek egyik nagy kedvencét, ám a Tiktok-on és más social platformokon előszeretettel használják a zenéjét vicces videókhoz. Gizmó és társai története igazi családi klasszikus volt a nyolcvanas években, sőt azóta tudjuk, hogy éjjel nem szabad megetetni ezeket a cuki kis szőrmókokat, mert nagyon galád dolgokra képesek. A filmhez ráadásul az Oscar-díjas Jerry Goldsmith szerezte a hátborzongató zenét. 

Gyerekjáték

Vannak olyan slasher horrorok, amikről nem ugrik be azonnal, hogy melyik pszicho gyilkoshoz tartozó zenét halljuk. Michael Myers szintizenére gyilkol melósgatyában a Halloweenban, ha furcsa lihegő-huhogó hangot hallunk, akkor tuti Jason jön a machetéjével valamelyik Péntek 13-ból, szigorúan a harmadik rész után persze. Chucky kevésbé lett befutott, a sorozatgyilkos szelleme, ami egy gyilkos játékbabába költözött be, de Joe Renzetti zenéje azonnal eszünkbe juttatja a véres történetet. 

1492 - A paradicsom meghódítása

Ismét itt van a görög zseni Vangelis, akinek leghíresebb munkáját nincs élő ember, aki ne ismerné. A legkönnyebben dúdolható dallam díját is megérdemlő szerzeményhez tartozó filmről azonban ez már nem mondható el. A Kolumbusz Kristóf történetét feldolgozó film, ugyanis hatalmas bukás lett 1992-ben. A hódító szerepében a szebb napokat látott Gérard Depardieu, Kasztíliai Izabella királynőként pedig Sigourney Weaver látható. 

Diszkópatkányok

Haddaway slágere bár 1993-ban elkészült, filmben 5 évvel később lett belőle sláger. A kilencvenes évek tinigenerációja számára ez a dal egyet jelentett a Diszkópatkányok című buddy-movieval, amiben Chris Kattan és Will Ferrall alakítanak két álmodozó tesót, akik nem csak flúgosak, de még azt gondolják, hogy összehozhatnak egy igazi régivágású diszkót. Az autós "fejográfia" és Haddaway-dala a popkultúra része lett, és kultfilmmé tette a Diszkópatkányokat. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu