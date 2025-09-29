Rémlik valahonnan? Ezeket a filmeket csak a zenéjük miatt ismerjük fel

Sokszor mondjuk azt, hogy dallamtapadásunk van, legyen szó egy slágerről vagy egy film zenéjéről. Akadnak olyan zsenik, mint a néhai Vangelis, aki úgy volt képes maradandót alkotni, hogy közben a filmre már kevésbé emlékszünk.

Vangelis legismertebb munkája egy szinte ismertlen filmhez készült (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Vangelis zenéi: 5 film, aminek a zenéjét jobban ismerjük, mint magát a filmet

Tűzszekerek

Az 1981-es film valódi klasszikus lett, 44 éve még a legjobb film díját is elvitte az Oscar-gáláról. Hazánkban viszont kevésbé lett felkapott az 1924-es párizsi olimpián játszódó film, ami Eric Liddell és Harold Abrahams küzdelmes sztoriját meséli el. A film zenéje azonban annál inkább ismert lett, ami a néhai görög zeneszerző Vangelisnek köszönhető. A film négy Oscarjából egyet ő is hazavihetett.

Szörnyecskék

Hajlamosak vagyunk már elfelejteni, sőt a Z- és Alfa generáció már nem is ismeri a nyolcvanas évek egyik nagy kedvencét, ám a Tiktok-on és más social platformokon előszeretettel használják a zenéjét vicces videókhoz. Gizmó és társai története igazi családi klasszikus volt a nyolcvanas években, sőt azóta tudjuk, hogy éjjel nem szabad megetetni ezeket a cuki kis szőrmókokat, mert nagyon galád dolgokra képesek. A filmhez ráadásul az Oscar-díjas Jerry Goldsmith szerezte a hátborzongató zenét.

Gyerekjáték

Vannak olyan slasher horrorok, amikről nem ugrik be azonnal, hogy melyik pszicho gyilkoshoz tartozó zenét halljuk. Michael Myers szintizenére gyilkol melósgatyában a Halloweenban, ha furcsa lihegő-huhogó hangot hallunk, akkor tuti Jason jön a machetéjével valamelyik Péntek 13-ból, szigorúan a harmadik rész után persze. Chucky kevésbé lett befutott, a sorozatgyilkos szelleme, ami egy gyilkos játékbabába költözött be, de Joe Renzetti zenéje azonnal eszünkbe juttatja a véres történetet.

1492 - A paradicsom meghódítása

Ismét itt van a görög zseni Vangelis, akinek leghíresebb munkáját nincs élő ember, aki ne ismerné. A legkönnyebben dúdolható dallam díját is megérdemlő szerzeményhez tartozó filmről azonban ez már nem mondható el. A Kolumbusz Kristóf történetét feldolgozó film, ugyanis hatalmas bukás lett 1992-ben. A hódító szerepében a szebb napokat látott Gérard Depardieu, Kasztíliai Izabella királynőként pedig Sigourney Weaver látható.