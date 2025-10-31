„Azt hittem agyi tumor vagy rák!” — Charlie Sheen megkönnyebbült, hogy „csak” HIV-fertőzött

Charlie Sheen, a Tőzsdecápák, a Szakasz, a Nagy durranás, Horrorra akadva és a Két pasi meg egy kicsi zűrös életvitelű sztárja 2015-ben vállalta először a nyilvánosság előtt, hogy HIV fertőzése van — mely nem gyógyítható, de gyógyszerekkel szinten tartható és teljes életet élhet mellette.

Az utóbbi években a ritkán beszélünk a Charlie Sheen filmekről, a magánélete érdekesebb maradt (Fotó: Faye SadouAdmedia)

„Nem a legjobb hír, de nem is a legrosszabb” — Charlie Sheen

A hír vírusszerűen söpört végig a sztárvilágon, jóllehet a fertőzés ténye addig a pontig amolyan nyílt titok volt csupán, melyet Sheen csak megerősített az NBC reggeli műsorában. Egy újabb interjúban Graham Bensingerrel azt is elmondta, hogy azért nagyon igyekezett távol tartani a nyilvánosságtól, ami Charlie Sheennek elmondása szerint nagyon sok energiáját felemésztette:

Titokban tartani sokkal rosszabb volt, mint a betegség. Ez fel sem tűnt egészen addig a pontig, amíg leültem Matt Lauerrel tiszta vizet önteni a pohárba. Az a része volt a legnehezebb, mert nagyon sok aljassággal találkoztam.

Sheen elmondta, hogy nagyon sokan voltak, akik vissza akartak élni az információval és fenyegető kártyaként tartották maguknál. Állítása szerint az egyetlen módja, hogy elejét vegye a borzalmasabb dolgoknak, hogy ő maga vall színt betegségéről a nyilvánosság előtt. Mindenesetre, bár a HIV önmagában nem könnyű betegség, Charlie Sheen sokkal rosszabbakra is gondolt előtte:

Azt hittem, hogy agyi tumor, vagy valami gerincprobléma, vagy rák, vagy valami végzetes betegség, és emiatt nem akartam kórházba menni. Kerülgettem egy vagy fél napig, de aztán igazából már muszáj volt menni. [...] Aztán amikor megjön az eredmény, úgy vagy vele, hogy 'Ohhh, oké. Ezt el lehet fogadni.' Érted, nem a legjobb hír, de nem is a legrosszabb. Lehetett volna sokkal rosszabb is.

Összességében Sheen csak elfogadta a helyzetet, a maga rossz és kevésbé rossz oldalával együtt, inkább megkönnyebbülve a tény által, hogy nem valami sokkal rosszabb állapottal kell megküzdenie: csak szedi a gyógyszert, ami mellett akár normális nemi életet is élhet.

...az más kérdés, hogy egyáltalán nem él szexuális életet

A vallomással együtt Sheen egész élete megváltozott. 2017-ben szép lassan felhagyott botrányos életútjával, letette a drogokat és az alkoholt és istenigazából azóta semmilyen kapcsolata nem volt — sem alkalmi sem hosszabb távú. Nem volt könnyű évtized Charlie Sheen számára, aki minden volt már, csak akasztott ember nem. A botrányai miatt elbocsátották a Két pasi meg egy kicsi című népszerű sorozatból, mely rúgott még pár keserveset Ashton Kutcherrel, majd teljesen megszűnt.