UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Jön az új Rambo film, de leváltották Sylvester Stallone-t! A legenda kiakadt az új főszereplőre

Jön az új Rambo film, de leváltották Sylvester Stallone-t! A legenda kiakadt az új főszereplőre

Rambo
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 17:15
Sylvester StalloneRyan Gosling
Kiválasztották az új Rambo film főszereplőjét. Sylvester Stallone azonban nincs elragadtatva az utódjától.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Előzményfilmet kap a Rambo, amelyben elmesélik a főszereplő háborús múltját. John Rambo-t Noah Centineo fogja alakítani, Sylvester Stallone azonban nincs elragadtatva az utódjától. 

Sylvester Stallone Ryan Gosling-ot akarta az új Rambo-nak
Sylvester Stallone Rambo utódjának Ryan Gosling-ot akarta, de csalódnia kellett (Fotó: Nina Prommer / Northfoto)

Sylvester Stallone nem örül az új Rambo film főszereplőjének

Előzményfilm készül a kultikus 1982-es Első vér című klasszikusból, amelyben a fiatal John Rambo harctéri élményeit mutatják be a vietnami háború idején. Bár Sylvester Stallone is értesült a projekt létezéséről, ő maga nem vesz részt benne. Sőt, korábban arról is nyilatkozott Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában, hogy ha valaha továbbadná a Rambo szerepet, akkor Ryan Gosling-ra gondolt. A 79 éves színész egy élő rajongót lát benne, aki véleménye szerint gyerekkorában is Rambo-jelmezben ment iskolába:

Egy vacsorán találkoztam vele, és nyilvánvalóan ellentétek vagyunk. Ő jóképű, én nem. Így működik ez. 

Majd hozzátette, hogy:

Folyamatosan azt mondta, hogy nagyon kötődik Rambo-hoz, és én azt gondoltam, ez érdekes. Ha valaha átadom a stafétát, neki adom, mert imádja ezt a karaktert.

A főszerepet azonban nem Ryan Gosling kapta, hanem Noah Centineo, aki a Netflix romantikus filmjeiből ismert. A 29 éves színész karrierjében ez az egyik legkomolyabb fordulat. Tinédzser szívtipróként vált ismertté, most pedig egy komolyabb, akciófilmes szerep vár rá. 

Noah Centineo-t választották az új Rambo-nak
Noah Centineo Rambo új életrekeltője (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Az új Rambo film

Amikor 1982-ben megjelent az első Rambo film Sylvester Stallone-val a főszerepben, a mozi még a vegyes kritikai visszhang ellenére is hatalmas kereskedelmi sikert aratott. Ez pedig négy további rész folytatásához vezetett. A mostani előzményfilm forgatása 2026 elején kezdődik majd Thaiföldön és a Lionsgate állítólag az első számú esélyes a film megszerzésére. Jalmari Helander fogja rendezni, a forgatókönyvet pedig Rory Haines és Sohrab Noshirvani írja majd. 

A legutóbbi Rambo film hatalmas bukás volt

A filmhír hat évvel azután érkezett, hogy a Rambo V. Utolsó vér című filmet a kritikusok, a rajongók és még az alkotók is lesújtóan fogadták. David Morrell, az Első vér című regény 1972-es szerzője, a közösségi médiában osztotta meg őszinte véleményét az akkoriban bemutatott új Rambo filmről:

Egyetértek a  Rambo V. Utolsó vér című filmről írt kritikákkal. A film egy katasztrófa. Szégyellem, hogy a nevem ehhez a filmhez kapcsolódik.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu