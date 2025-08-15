Jön az új Rambo film, de leváltották Sylvester Stallone-t! A legenda kiakadt az új főszereplőre

Előzményfilmet kap a Rambo, amelyben elmesélik a főszereplő háborús múltját. John Rambo-t Noah Centineo fogja alakítani, Sylvester Stallone azonban nincs elragadtatva az utódjától.
Előzményfilm készül a kultikus 1982-es Első vér című klasszikusból, amelyben a fiatal John Rambo harctéri élményeit mutatják be a vietnami háború idején. Bár Sylvester Stallone is értesült a projekt létezéséről, ő maga nem vesz részt benne. Sőt, korábban arról is nyilatkozott Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában, hogy ha valaha továbbadná a Rambo szerepet, akkor Ryan Gosling-ra gondolt. A 79 éves színész egy élő rajongót lát benne, aki véleménye szerint gyerekkorában is Rambo-jelmezben ment iskolába:
Egy vacsorán találkoztam vele, és nyilvánvalóan ellentétek vagyunk. Ő jóképű, én nem. Így működik ez.
Majd hozzátette, hogy:
Folyamatosan azt mondta, hogy nagyon kötődik Rambo-hoz, és én azt gondoltam, ez érdekes. Ha valaha átadom a stafétát, neki adom, mert imádja ezt a karaktert.
A főszerepet azonban nem Ryan Gosling kapta, hanem Noah Centineo, aki a Netflix romantikus filmjeiből ismert. A 29 éves színész karrierjében ez az egyik legkomolyabb fordulat. Tinédzser szívtipróként vált ismertté, most pedig egy komolyabb, akciófilmes szerep vár rá.
Amikor 1982-ben megjelent az első Rambo film Sylvester Stallone-val a főszerepben, a mozi még a vegyes kritikai visszhang ellenére is hatalmas kereskedelmi sikert aratott. Ez pedig négy további rész folytatásához vezetett. A mostani előzményfilm forgatása 2026 elején kezdődik majd Thaiföldön és a Lionsgate állítólag az első számú esélyes a film megszerzésére. Jalmari Helander fogja rendezni, a forgatókönyvet pedig Rory Haines és Sohrab Noshirvani írja majd.
A filmhír hat évvel azután érkezett, hogy a Rambo V. Utolsó vér című filmet a kritikusok, a rajongók és még az alkotók is lesújtóan fogadták. David Morrell, az Első vér című regény 1972-es szerzője, a közösségi médiában osztotta meg őszinte véleményét az akkoriban bemutatott új Rambo filmről:
Egyetértek a Rambo V. Utolsó vér című filmről írt kritikákkal. A film egy katasztrófa. Szégyellem, hogy a nevem ehhez a filmhez kapcsolódik.
