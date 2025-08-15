Jön az új Rambo film, de leváltották Sylvester Stallone-t! A legenda kiakadt az új főszereplőre

Előzményfilmet kap a Rambo, amelyben elmesélik a főszereplő háborús múltját. John Rambo-t Noah Centineo fogja alakítani, Sylvester Stallone azonban nincs elragadtatva az utódjától.

Sylvester Stallone Rambo utódjának Ryan Gosling-ot akarta, de csalódnia kellett (Fotó: Nina Prommer / Northfoto)

Sylvester Stallone nem örül az új Rambo film főszereplőjének

Előzményfilm készül a kultikus 1982-es Első vér című klasszikusból, amelyben a fiatal John Rambo harctéri élményeit mutatják be a vietnami háború idején. Bár Sylvester Stallone is értesült a projekt létezéséről, ő maga nem vesz részt benne. Sőt, korábban arról is nyilatkozott Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában, hogy ha valaha továbbadná a Rambo szerepet, akkor Ryan Gosling-ra gondolt. A 79 éves színész egy élő rajongót lát benne, aki véleménye szerint gyerekkorában is Rambo-jelmezben ment iskolába:

Egy vacsorán találkoztam vele, és nyilvánvalóan ellentétek vagyunk. Ő jóképű, én nem. Így működik ez.

Majd hozzátette, hogy:

Folyamatosan azt mondta, hogy nagyon kötődik Rambo-hoz, és én azt gondoltam, ez érdekes. Ha valaha átadom a stafétát, neki adom, mert imádja ezt a karaktert.

A főszerepet azonban nem Ryan Gosling kapta, hanem Noah Centineo, aki a Netflix romantikus filmjeiből ismert. A 29 éves színész karrierjében ez az egyik legkomolyabb fordulat. Tinédzser szívtipróként vált ismertté, most pedig egy komolyabb, akciófilmes szerep vár rá.

Noah Centineo Rambo új életrekeltője (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Az új Rambo film

Amikor 1982-ben megjelent az első Rambo film Sylvester Stallone-val a főszerepben, a mozi még a vegyes kritikai visszhang ellenére is hatalmas kereskedelmi sikert aratott. Ez pedig négy további rész folytatásához vezetett. A mostani előzményfilm forgatása 2026 elején kezdődik majd Thaiföldön és a Lionsgate állítólag az első számú esélyes a film megszerzésére. Jalmari Helander fogja rendezni, a forgatókönyvet pedig Rory Haines és Sohrab Noshirvani írja majd.

A legutóbbi Rambo film hatalmas bukás volt

A filmhír hat évvel azután érkezett, hogy a Rambo V. Utolsó vér című filmet a kritikusok, a rajongók és még az alkotók is lesújtóan fogadták. David Morrell, az Első vér című regény 1972-es szerzője, a közösségi médiában osztotta meg őszinte véleményét az akkoriban bemutatott új Rambo filmről: