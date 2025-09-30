Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te is elolvadtál tőle? 50 éves a Taxi-filmek szexikonja – Itt vannak Marion Cotillard legdögösebb képei

Te is elolvadtál tőle? 50 éves a Taxi-filmek szexikonja – Itt vannak Marion Cotillard legdögösebb képei

Marion Cotillard
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 15:05
Taxi 2Piafszexi
Hihetetlen, de már 50 éves lett a színésznő, aki elérte, hogy a száguldó csodajárgányok helyett minden férfi inkább csak rá figyeljen. A Taxi-filmekből ismert Marion Cotillard még számos másik mozijában szédítette a pasikat, de a csábítást most a való életben is újra gyakorolnia kell.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Keresve is alig találnánk olyan férfit, akinek ne lobbant volna lángra a szíve a Taxi-filmek szexi szépségétől. Marion Cotillard nevét egész Európa, így Magyarország lakossága is az autós vígjáték-franchise darabjaiban ismerte meg, a színésznő pedig azóta már kinőtte „az öreg kontinenst”, és Hollywoodot is meghódította. A Piaf, az Eredet és a Batman 3. sztárja ma ünnepli 50. születésnapját, de az idei évben talán pont ez izgathatja a legkevésbé Cotillard-t, hiszen mind a magánéletében, mind a karrierjében fordulópont érkezhet el számára.

Marion Cotillard Taxi 2
A Marion Cotillard-filmek közül a Taxi-mozik különösen közel állnak a magyar nézők szívéhez (Fotó: IMDb)

Marion Cotillard ismét keresi a szerelmet

Szinte az egész világot sokkolta, mikor három hónappal ezelőtt a nyár egyik legforróbb témáját szolgáltatta Marion Cotillard és exe, Guillaume Canet. A sztárpár 18 évnyi együttlét után jelentette be, külön utakon folytatják. A két színész még 2003-ban ismerkedett meg egymással a Szeress, ha mersz forgatásán, majd 2007-től kezdtek randizni, azóta pedig két közös gyermekük is született. Az idei év egyik legnagyobb szakítása, amit talán csak Nicole Kidmanék tudtak most felülmúlni, egyébként rendkívül békésen zajlott, Cotillard-ék közös megegyezéssel búcsúztak el egymástól. A színésznő azóta szólóban szokott szerepelni a vörös szőnyeges eseményeken, melyeken a különválás óta szemmel láthatóan nagyobb bátorsággal vállal be mutatósabb dresszeket is, de úgy tudni, egyelőre még nem találta meg az igazit.

Marion Cotillard 2025-re igazi sorsfordító évként tekinthet majd vissza, hiszen a szerelem mellett a nagy filmszerepek is újból rátalálhatnak (Fotó: Photo Image Press)

Hamarosan Tom Cruise és Henry Cavill fejét csavarhatja el

Noha Marion Cotillard-t évek óta nem lehetett látni igazán nagy produkciókban, a streamingen épp nemrégiben tett tiszteletét. A színésznő szerepet vállalt Jennifer Aniston és Reese Witherspoon a show business falai mögé elkalauzoló sorozatának, a The Morning Show-nak az 5. évadában. De úton van már a hollywoodi visszatérés is, hiszen Cotillard nemsokára együtt forgat Henry Cavillel és a kubai barátnőjével randizgató Tom Cruise-zal egy hamisítatlan háborús drámát, a francia színésznő pedig nagy eséllyel majd az érzelmi szálakat szőheti bele jelenlétével a Broadsword című alkotásba.

A Taxi-filmek gyönyörűségének bár reggelig lehetne sorolni a komoly mélységű, drámai alakításait is, férfifaló oldalát sem volt rest több ízben is megmutatni a vásznon. Marion Cotillard legszexibb szerepit tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

kinopoisk.ru
kinopoisk.ru
Galéria: Emlékszel még a Taxi-filmek szexszimbólumára? 50 éves lett Marion Cotillard: Ezek a legdögösebb alakításai
1/8
Marion Cotillard a magyar közönség szívét azonnal elrabolta az 1998-ban megjelent francia vígjáték, a Taxi szeszélyes Lilly-jeként

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu