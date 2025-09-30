Te is elolvadtál tőle? 50 éves a Taxi-filmek szexikonja – Itt vannak Marion Cotillard legdögösebb képei

Keresve is alig találnánk olyan férfit, akinek ne lobbant volna lángra a szíve a Taxi-filmek szexi szépségétől. Marion Cotillard nevét egész Európa, így Magyarország lakossága is az autós vígjáték-franchise darabjaiban ismerte meg, a színésznő pedig azóta már kinőtte „az öreg kontinenst”, és Hollywoodot is meghódította. A Piaf, az Eredet és a Batman 3. sztárja ma ünnepli 50. születésnapját, de az idei évben talán pont ez izgathatja a legkevésbé Cotillard-t, hiszen mind a magánéletében, mind a karrierjében fordulópont érkezhet el számára.

A Marion Cotillard-filmek közül a Taxi-mozik különösen közel állnak a magyar nézők szívéhez (Fotó: IMDb)

Marion Cotillard ismét keresi a szerelmet

Szinte az egész világot sokkolta, mikor három hónappal ezelőtt a nyár egyik legforróbb témáját szolgáltatta Marion Cotillard és exe, Guillaume Canet. A sztárpár 18 évnyi együttlét után jelentette be, külön utakon folytatják. A két színész még 2003-ban ismerkedett meg egymással a Szeress, ha mersz forgatásán, majd 2007-től kezdtek randizni, azóta pedig két közös gyermekük is született. Az idei év egyik legnagyobb szakítása, amit talán csak Nicole Kidmanék tudtak most felülmúlni, egyébként rendkívül békésen zajlott, Cotillard-ék közös megegyezéssel búcsúztak el egymástól. A színésznő azóta szólóban szokott szerepelni a vörös szőnyeges eseményeken, melyeken a különválás óta szemmel láthatóan nagyobb bátorsággal vállal be mutatósabb dresszeket is, de úgy tudni, egyelőre még nem találta meg az igazit.

Marion Cotillard 2025-re igazi sorsfordító évként tekinthet majd vissza, hiszen a szerelem mellett a nagy filmszerepek is újból rátalálhatnak (Fotó: Photo Image Press)

Hamarosan Tom Cruise és Henry Cavill fejét csavarhatja el

Noha Marion Cotillard-t évek óta nem lehetett látni igazán nagy produkciókban, a streamingen épp nemrégiben tett tiszteletét. A színésznő szerepet vállalt Jennifer Aniston és Reese Witherspoon a show business falai mögé elkalauzoló sorozatának, a The Morning Show-nak az 5. évadában. De úton van már a hollywoodi visszatérés is, hiszen Cotillard nemsokára együtt forgat Henry Cavillel és a kubai barátnőjével randizgató Tom Cruise-zal egy hamisítatlan háborús drámát, a francia színésznő pedig nagy eséllyel majd az érzelmi szálakat szőheti bele jelenlétével a Broadsword című alkotásba.