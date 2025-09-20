Fogalmunk sincs, mi ez, de imádjuk! Az őrület nem áll meg, megint robbant a KPop Demon Hunters

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 10:25
Oscaranimáció
A popcsajok sikere amilyen váratlan volt, épp annyira óriási. A Kpop Demon Hunters előzménysztorival erősít a közeljövőben!

A Kpop Demon Hunters őrületes sikerrel pörög, megállíthatatlanul. A fiatalok meg vannak tőle őrülve, TikTok táncok ezreit töltik fel, teltházas musical koncerteket és vetítéseket tartanak, mindegyik elsöprő fesztiválhangulattal. A sorozat addig tört előre, míg végül a Netflix filmek legnézettebbje lett — megelőzve a Különösen veszélyes bűnözőket — és a zenéi (Golden, Idol, How It's Done, Soda Pop) végeláthatatlanul nagy népszerűségnek örvendenek. A hatalmas siker miatt már elkönyvelhető volt a folytatás, ami hamarabb jöhet, mint gondolnánk.

Kpop Demon Hunters jelenet
A Kpop Demon Hunters az idei év egyik legnagyobb meglepetése (Fotó: Netflix)

Debut: A Kpop Demon Hunters Story

Ugyan a teljesértékű folytatás még várat magára, a köztes időben sem maradnak a rajongók Rumi, Zoey és Mira kalandja nélkül. Egy rövidfilm, az úgynevezett Debut: A Kpop Demon Hunters Story korhatár besorolást kapott — nem meglepő módon PG, hasonló mint nálunk a 12-es karika — ez jelzi, hogy a harcos popdívákkal hamarabb találkozhatunk újra, mint gondolnánk.

Az első film eléggé bedobott minket a történetek sűrűjébe és sokmindent megtudhatunk azt kivéve, hogy amúgy honnan jöttek a harcos popcsajok — a cím alapján (a debüt jellemzően valaminek az elejét jelzi) egy előzménytörténetet kaphatunk, ahol nagyobb megvilágítást kaphatunk a karakterek múltjára, hogyan alakultak meg, hogyan lettek harcosok, egyebek között. Abban is egészen biztosak lehetünk, hogy legalább egy új dallal is érkezhetnek, ami ismét meghódíthatja a Billboard listákat.

A franchise sikere töretlen marad

A rövidfilmet tehát a közeljövőben láthatja a közönség, ezzel megtartva a franchise egyébként is szilárdan felfelé ívelő lendületét. Az eredeti film a cikk írásakor 95%-os szakmai és 99%-is közönségsikernek (!!!) örvend a Rotten Tomatoeson. Ilyen kritikai és anyagi sikerek mellett még az se kizárt, hogy az Oscar-díjra is esélyes lehet legjobb animáció kategóriában.

Azt már biztosan tudjuk, hogy a Sony Animation Studios a közeljövőben érkező rövidfilm után még két animált folytatással is készül és egy élőszereplős remake-el, ezekről egyelőre nem sokat tudunk azon kívül, hogy a Netflix erősen bízik a franchise további sikerében.

 

 

