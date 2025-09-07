Emlékszel még, amikor filmsztárok frizuráját akartuk koppintani? Kifakadtak a fodrászok: már senki nem akar Brad Pittékre hasonlítani!

Voltak idők, amikor a moziban vagy a tévében megláttunk egy olyan frizurát, ami annyira megtetszett, hogy már másnap be kellett rohannunk a legközelebbi fodrászüzletbe időpontot foglalni. Hiszen ki ne emlékezne Johnny Depp szétpomádézott, hátranyalt hajára, azzal a szexi, előre álló szólótinccsel a Cry-Baby-ből, vagy például Brad Pitt katonás „undercutjára” a Harag című filmből, ami a 2014-es premierjét követően még évekig ott lógott minden egyes borbélyszalon falán, hogy aztán a vendégek fele céltudatosan rámutasson: „pont olyat akarok!”. No, meg persze ne feledkezzünk meg Cillian Murphy vagy az azóta igen rossz útra tért Paul Anderson Peaky Blinders-beli hajáról sem, ami hosszú éveken át éllovas volt a férfifrizurák toplistáján. Sőt, rengeteg hazai hajszobrász egybehangzó állítása szerint ez volt az utolsó, igazán nagy filmes hajdivat, amit tömegek próbáltak leutánozni.

A Brad Pitt-filmek közül talán a Harag volt messze a legnagyobb hatással a hajdivatra (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

Brad Pitt helyett a Pinterest lett a követendő példa

Habár egykor még rengeteg Brad Pitt és Thomas Shelby-hasonmás járkált az utcákon, ma már egészen más a helyzet. A budapesti fodrászok szerint ugyanis már kihalt az a szokás, hogy a férfiak egy filmből vagy sorozatból hoznak képet, és nem mondják már, hogy úgy akarnak kinézni, mint az új James Bond vagy valamelyik Netflix-sztár, hanem sok esetben inkább egy egyszerű, rövid fazont szeretnének maguknak, mert ahogy ők mondják „az asszony így szereti”.

Az úgynevezett "Peaky Blinders haircut" is sokáig számított közkedvelt példafrizurának a borbélyüzletekben (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Northfoto)

De ez persze nem azt jelenti, hogy ne inspirálná a fővárosi fodrászatok kevésbé változatos vendégkörét semmi sem. Ugyanis jöttek az olyan közösségi kép- és videómegosztó portálok mint a Pinterest, a TikTok vagy esetleg az Instagram, ahol az ügyfél elcsíp egy olyan frizurát, amit igazán magához passzolónak vél. Ezeken a platformokon ráadásul nem is híres emberek mutatnak hajstílusokat, hanem ismeretlen modellek vagy influenszerek, mégis ezek alapján kérjük manapság már a frizurát a fodrászszékben ülve. Az internet tehát tulajdonképpen megölte a filmes idolokat, és egyszerű, hétköznapi arcokat ültetett a helyükre.