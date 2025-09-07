Emlékszel még, amikor filmsztárok frizuráját akartuk koppintani? Kifakadtak a fodrászok: már senki nem akar Brad Pittékre hasonlítani!

Voltak idők, amikor a moziban vagy a tévében megláttunk egy olyan frizurát, ami annyira megtetszett, hogy már másnap be kellett rohannunk a legközelebbi fodrászüzletbe időpontot foglalni. Hiszen ki ne emlékezne Johnny Depp szétpomádézott, hátranyalt hajára, azzal a szexi, előre álló szólótinccsel a Cry-Baby-ből, vagy például Brad Pitt katonás „undercutjára” a Harag című filmből, ami a 2014-es premierjét követően még évekig ott lógott minden egyes borbélyszalon falán, hogy aztán a vendégek fele céltudatosan rámutasson: „pont olyat akarok!”. No, meg persze ne feledkezzünk meg Cillian Murphy vagy az azóta igen rossz útra tért Paul Anderson Peaky Blinders-beli hajáról sem, ami hosszú éveken át éllovas volt a férfifrizurák toplistáján. Sőt, rengeteg hazai hajszobrász egybehangzó állítása szerint ez volt az utolsó, igazán nagy filmes hajdivat, amit tömegek próbáltak leutánozni.
Habár egykor még rengeteg Brad Pitt és Thomas Shelby-hasonmás járkált az utcákon, ma már egészen más a helyzet. A budapesti fodrászok szerint ugyanis már kihalt az a szokás, hogy a férfiak egy filmből vagy sorozatból hoznak képet, és nem mondják már, hogy úgy akarnak kinézni, mint az új James Bond vagy valamelyik Netflix-sztár, hanem sok esetben inkább egy egyszerű, rövid fazont szeretnének maguknak, mert ahogy ők mondják „az asszony így szereti”.
De ez persze nem azt jelenti, hogy ne inspirálná a fővárosi fodrászatok kevésbé változatos vendégkörét semmi sem. Ugyanis jöttek az olyan közösségi kép- és videómegosztó portálok mint a Pinterest, a TikTok vagy esetleg az Instagram, ahol az ügyfél elcsíp egy olyan frizurát, amit igazán magához passzolónak vél. Ezeken a platformokon ráadásul nem is híres emberek mutatnak hajstílusokat, hanem ismeretlen modellek vagy influenszerek, mégis ezek alapján kérjük manapság már a frizurát a fodrászszékben ülve. Az internet tehát tulajdonképpen megölte a filmes idolokat, és egyszerű, hétköznapi arcokat ültetett a helyükre.
Arra viszont az egyik szalon alkalmazottja felhívta lapunk figyelmét, hogy a nők körében épp most kezd visszajönni a filmes-tévés inspiráció. Amit napjainkban egyre többen kérnek az az úgynevezett „wolf cut". Ezt például épp Cristin Milioti, A Pingvin című sorozat Emmy-díjra jelölt színésznője tette népszerűvé.
Hasonló a helyzet az Uma Thurman (Ponyvaregény) vagy a Yellowstone-ba költöző Michelle Pfeiffer által A sebhelyesarcúban hordott, klasszikus „bob cuttal”. A markánsan rövid vágás, egy kis frufruval kiegészítve, szintén újra divatba jött, és nem csupán azért, mert hamarosan Halloween, és így kevesebb idő lesz kosztümöt ölteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.