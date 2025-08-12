A félistenek visszatérnek a Disney+-ra: jön a Percy Jackson második évada

A Percy Jackson és az olimposziak első évada hatalmas sikert aratott a Disney+-on. Ugyan most is el vagyunk árasztva frissen debütáló folytatásokkal, és a második évad csak december 10-én debütál a streaming-szolgáltató műsorán, de addig is érdemes lehet feleleveníteni az eddigieket és figyelni az újonnan kiszivárgó infókat. A hírek szerint számos új szereplővel gazdagodnak majd a következő évadok.
Az eső évadban főhősünk Percy Jackson, akit Walker Scobell alakít, szembesül a ténnyel, hogy nem egy átlagos fiú. Édesanyja Sally (Virginia Kull) és legjobb barátja Grover (Aryan Simhadri) felfedik előtte, hogy valójában félisten, a görög istenek egyikének leszármazottja. Mivel a félistenekre számos veszély leselkedik az emberek hétköznapi világában, Percy csak a Félvér Táborban lehet biztonságban.
A fiú viszontagságos körülmények között érkezik a táborba, néhány napon belül pedig az is kiderül, hogy Poszeidón, a tengeristen az édesapja. Percy nagy bajba keveredik, amikor maga Zeusz gyanúsítja meg fegyvere, a Mestervillám ellopásával, így Groverrel és Athéné éleseszű lányával, Annabethel (Leah Sava Jeffries) küldetésre indul, hogy visszaszerezze a villámot és tisztára mossa a nevét. Az évad végére Percy teljesíti a küldetést, azonban tudomására jut, hogy egy sokkal nagyobb és végzetes kimenetelű terv van készülőben, a szálakat pedig nem más mozgatja, mint a titánisten Kronosz. Luke (Charlie Bushnell) akit a barátjának hitt pedig Kronosz leghűségesebb szolgálója és a Félvér Tábor árulója. Az eső évad tehát számos kérdőjelet hagyott a rajongók fejében, reményeink szerint az év végén érkező folytatásban válaszokat is kapunk.
A második évadban már megismerkedhetünk Annabeth édesanyjával, a bölcsesség istennőjével, akit Andra Day alakít. Andra Day a Szabadíts meg a gonosztól című horrorból lehet ismerős, emellett főként énekesként és dalszerzőként tevékenykedik. Rick Riordan, a Percy Jackson könyvsorozat szerzőjének nyilatkozata szerint a széria folytatása követi a könyveket, így ezúttal a második kötet, a Percy Jackson és a Szörnyek Tengere kerül feldolgozásra.
Attól biztosan nem kell tartanunk, hogy a Disney idő előtt elkaszálná a sorozatot, az író ugyanis azt is megsúgta, hogy már a harmadik évad munkálatai is folyamatban vannak, sőt, két új karakter szerepére is találtak színészeket. A közönségkedvenc Nico di Angelot Levi Chrisopulos alakítja, a fiú nővérét Biancát pedig Olive Abercrombie játssza majd, aki a Lány a hullámok hátán című filmből lehet ismerős.
