Az új Alien-sorozat után is borzongani szeretnél? Mutatjuk a legparább sci-fi horrorokat!

Alien
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 19:45
terminátorA dologsorozatfilm
A biztonságos világtól távol egy megállíthatatlan entitás üldöz. Izgalmasnak hangzik? Az Alien franchise már 46 éve borzongat minket, de van még miből csemegézni, ha fura vonzódásunk akad az ismeretlentől való félelmek terén.

Az Alien: Föld első három része már látható a Disney+ -on, a hentelős xenomorf-gyilok pedig hasít. A frissítés nem csak a franchise-nak tehet jót, de ismét felkeltheti a figyelmet a tudományos fantasztikum témáira felhúzott félelmetesebb filmek iránt is, hiszen ha jól alkalmazzák, akkor az egy koncepciójában és hatásában is egy felejthetetlen alkotás lesz.

Alien
Az Alien: Föld után érdemes lehet visszatérni a Terminátor filmekhez (Fotó: YouTube)

Alienek, Terminátorok, amorf kutyaszörnyek és már borzalmak

Ridley Scott, James Cameron és John Carpenter ráéreztek valamire, ami évtizedekre meghatározta a horroroknak ezt a különleges alfaját. A sci-fi horrorokban a tudományos fantasztikum és a félelem elemei együttesen hoznak létre egy egyedi, feszültséggel teli atmoszférát. Az ismeretlen technológiák, idegen civilizációk vagy a jövő kockázatai új félelmeket ébresztenek, amelyek egyszerre izgalmasak és mélyen elgondolkodtatóak. Ez a műfaj nem csak szórakoztat, hanem kérdéseket vet fel az emberiség jövőjéről, az etikai határokról, általában erős intő jelekkel előrevetítve. 

Kreatív szempontból is jelentős filmek ezek, hiszen egy tudományos fantasztikus környezetben bármilyen különlegesen furcsa lényeket létre tudnak hozni, és a borzalmak közepette élvezhetjük a morbid emberi fantázia eredeti végtermékeit. Gondoljunk csak a H.R. Giger műveiből inspirált, Stan Winston által megalkotott xenomorfokra az Alien filmekben, vagy az elborult organikusan torzult szörnyekre A dologban. Sőt, Arnold Schwarzenegger Terminátorjával se nagyon találkoznánk egy sikátorban, bioszövetekkel sem, de fémcsontvázként pedig pláne nem.

A sci-fi horrorok, ha jól csinálják hihetetlenül okos és a maguk elborult módján kreatív filmek. Galériánkban összegyűjtöttük a kedvenceinket – katt rá!

Galéria: Mutatjuk a legparább sci-fi horrorokat
1/8
Az első Alien filmben minimális esély volt a győzelemre a xenomorf ellen

 

 

 

