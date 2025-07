Squid Game: Robert De Niro és Salma Hayek is harcba szállnak az amerikai játékokban?

Épp csak befejeződött a legnézettebb Netflix-sorozatok között listavezetőnek számító Squid Game, azaz a Nyerd meg az életed harmadik felvonása, már most egy kérdés foglalkoztatja az egész világhálót: Most mi jön? Noha Szung Gihunék kalandja visszafordíthatatlanul véget ért, a sikerszéria folytatására még így is számtalan lehetőség akad, melyből egyet be is lengettek az alkotók a záróakkord fináléjában. A véres játékok lokációját feltételezhetően az Egyesült Államokba áthelyező folytatásról már hónapok óta lehet olvasni, azonban kész tények feltárása helyett egyelőre csak a sötétben tudunk tapogatózni. Néhány infómorzsát viszont még így is fel tudtunk csipegetni.

A Squid Game nagy triója: I Dzsongdzse, Hvang Donghjok és I Bjonghon (Fotó: Lev Radin)

Biztos kézben lesz az amerikai Squid Game

Amennyiben hihetünk a Netflix színfalai mögül szivárgó, egyre erősödő hangoknak, úgy jobb kezekbe nem is kerülhetett volna a thrillerszéria tengerentúli továbbgondolása, mint magához a műfaj koronázatlan királyához, David Fincherhez. A Hetedik, a Harcosok klubja vagy a Zodiákus mellett a Mindhunter – Mit rejt a gyilkos agya című sorozatot is megálmodó direktor figyelme már ez év végén új projektje felé terelődhet, hogy a következő karácsonyra egy újabb Squid Game-showt kapjanak a lelkes rajongók a fa alá. A Quentin Tarantino mozijának, a Volt egyszer egy… Hollywoodnak a folytatásával is megbízott Fincher mellé pedig a forgatókönyvírói feladatra egy rutinos tévés arcot jelölt ki a streamingszolgáltató. Dennis Kelly személyében olyan szkriptíró felel majd a sztoriért, aki az Utópia és A harmadik nap címre keresztelt sorozatokkal már szintén letette a névjegyét, és bebizonyította, képes hátborzongató hangulatú és egyszerre izgalomtól teli világot kreálni.

A tengerentúli Squid Game-spinoff David Fincher kezében landolhat, és ezzel a rajongók nem járnának rosszul (Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch)

Kik küzdenek majd a túlélésért?

Noha a castingról sem sokat tudni, sőt, gyakorlatilag semmit, ez a kevés infó is elég volt ahhoz, hogy alaposan megmozgassa a méretes fanbázis fantáziáját. Különböző portálokon már fellelhetünk vadabbnál vadabb rajongói szereposztásokat, ugyan ezek nem többek puszta érdekességnél. A show folytatásának hivatalos bejelentése továbbra is várat magára, de egy színésznő felbukkanását az amerikai Squid Game-ben már most készpénznek vehetjük. A Netflix sikerszériájának atyja, Hvang Donghjok ugyan tagadta, hogy Cate Blanchett megjelenése a Nyerd meg az életed 3. fejezetének végén egyenlő lenne azzal, hogy a tengerentúli folytatásban is láthatjuk majd az ausztrál színésznőt, meglepő lenne, ha Blanchett csupán pár másodperc erejéig adta volna a nevét a franchise-hoz.