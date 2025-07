Pedro Pascal soha nem válna meg imádott bajszától, és ezzel nincs egyedül – Hollywood legikonikusabb arcszőrzetei

A popkultúra történelme telis-tele van olyan férfiakkal, akikbe emblematikus arcszőrzetük miatt szeretett bele a közönség. Elég csak Tom Selleckre, Burt Reynoldsra, Freddie Mercuryra vagy a tegnap elhunyt Hulk Hoganre gondolni. Ebbe a tekintélyes társaságba tartozik Pedro Pascal is, akit a rajongók kackiás bajuszával szoktak meg Narcosban vagy a The Last of Us-ban, és a Marvel új üdvöskéje nem is akar más képet festeni magáról a fanok előtt, mert amikor mégis meg kellett borotválkoznia egy szerep kedvéért, arra élete legrosszabb élményeként emlékszik vissza.

A Pedro Pascal-filmek elképzelhetetlenek a chilei színész jellegzetes bajsza nélkül, azonban mégis akad egy-két példa erre a karrierjéből (Fotó: Annette Riedl)

Pedro Pascal bajusza tabutéma

Hogy mennyit is számít egy jól megformált arcszőrzet, pláne, ha az ember szakmája részben a kinézetén alapul, arról Pedro Pascal tudna igazán mesélni, aki még egy hasonmásverseny alanya is volt nemrég. A chilei származású színész az új mozija, a Marvel új korszakának nyitányaként szolgáló A Fantasztikus 4-es: Első lépések kapcsán beszélt ikonikus bajuszáról. A The Last of Us Emmy-díjra jelölt Joeljét nem csak mi nem tudnánk elképzelni arcszőrzete nélkül, hanem ő maga sem, és amikor mégis meg kellett válnia szeretett arcfürtjeitől, teljes letargiába zuhant. Erről kolléganője, Vanessa Kirby társaságában mesélt a LADbible legfrissebb adásában:

Olyan vacak arcszőrzetem van, de ha mégis teljesen leborotválnám, akkor egészen rettenetesen néznék ki. Nagyon nem szeretem, mikor meg kell borotválkoznom. Például, ahogy kinéztem a Wonder Woman 1984-ben, teljesen elborzaszt. Imádtam a filmet, de annyira megdöbbentett a saját kinézetem, hogy csak akkor csinálnám meg újra, ha tényleg muszáj lenne. Ha mondjuk megkértek volna, hogy a Fantasztikus Négyes kedvéért borotválkozzak meg, és nagyon ragaszkodtak volna hozzá, akkor természetesen megcsináltam volna

- árulta el a videóban Hollywood aktuális bajuszcsődöre, akinek és rajongóinak legnagyobb szerencséjére nem kellett megint borotvát ragadnia az új Marvel-mozi kedvéért.