New York utcáit több tucat Pedro Pascal lepte el – Fotó!

Pedro Pascal éppen csak eltűnt az HBO Max képernyőiről a The Last of Us 2. évadának befejeztével, rögtön utána már jelenetet rendezett Joaquin Phoenix-szel a cannes-i filmfesztiválon, legközelebb pedig a mozikban fog majd feltűnni, amikor július 24-én elstartol A Fantasztikus 4-es: Első lépések a filmszínházakban. Ám a rajongóknak addig sem kell Pascal-hiányban szenvedniük, hiszen New Yorkban most ő volt a főszereplője egy 2024 október óta zajló trendnek. Tavaly ősszel, amikor is megrendezték a Timothée Chalamet-hasonmásversenyt, talán senki sem sejtette, micsoda őrületet indítanak útjára a rajongók. Azóta számos más színésznek és celebritásnak keresték már meg a kiköpött mását, ezúttal pedig a jövendőbeli Mr. Fantasticon volt a sor.

A Pedro Pascal-filmek készítői New Yorkban válogathattak maguknak szabadon dublőrt a chilei színész következő mozijához (Fotó: Billy Tompkins)

Pedro Pascal Brooklynból

A szintén a „Nagy Almában” megrendezett hasonmásverseny Annisha Garcia, egy helyi mexikói étterem tulaja és szakácsa fejéből pattant ki, válaszul Pedro Pascal egy korábbi kijelentésére, mikor is a Trónok harca és a The Last of Us sztárja egy műsorban azt mondta, „nincs jó mexikói étterem ebben a városban”. A versennyel fel akarták hívni magukra Pascal figyelmét, ami talán össze is jött nekik, de ami biztos, hogy sikerült közel 30, Pedro Pascalra hasonlító férfit egy helyre csődíteniük. A 26 versenyzőből végül egy brooklyni családapa, George Gauntas került ki győztesként, akit már évek óta azzal találnak meg az utcán, hogy mennyire hasonlít a szóban forgó sztárra, és felesége volt az, aki rábírta, hogy induljon a versenyen.

Akkor kezdődött, mikor megjelent a Trónok harca, azóta hallgatja ezt. A fiatalok folyton megjegyzik a hasonlóságot, és úgy voltam vele, mikor megláttam, hogy lesz ez a verseny, menned kell, ez lesz a te apák napi jutalmad

– indokolta részvételét a New York Postnak a győztes felesége, Jenny Gania.

George Gauntas 5-ös rajtszámmal indulva nyerte meg a Pedro Pascalok ütközetét (Fotó: Billy Tompkins)

Gountas egy 50 dolláros csekk és egy évnyi ingyen burritóval lett gazdagabb, amit az eseményt meghirdető étteremben fogyaszthat el. A Pedro Pascal-hasonmás egyébként sajnálja, hogy kedvence nincs jelen a közösségi médiában, de elmondása szerint most gondoskodtak róla, hogy mindenhol, mindenki őt lássa.