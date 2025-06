Nézd végig itt a Wednesday 2. évadának első 6 percét – hónapokkal a hivatalos premier előtt!

Soha korábban ilyen különleges meglepetéssel nem készült még a streameróriás, mint a Netflix Tudum 2025-ön. Az év egyik legjobban várt sorozatának, a Wednesday folytatásának első hat percét nyilvánosságra hozták a nagyközönség számára. A horrorisztikusan vicces, már-már szürreális első jelenetek hangulata alapján van mit várnunk idén augusztusban és szeptemberben.

Wednesday nyara igen izgalmasan és véresen telt (Fotó: Netflix)

Wednesday 2 a Netlfixen

Az első hat perc az Addams család kissé gót, és szociálisan kevésbé érzékeny lánygyermekének nyári kalandjait mutatja be. Amíg a tinilányok bulizni vagy táborozni mennek a barátaikkal, addig Wednesday egy pszichopata sorozatgyilkos nyomába ered. Könnyen meg is találja, azonban a reptéren meggyűlik a baja a biztonsági ellenőrzésnél, hála Izének, aki elővigyázatosan bepakolt valami fontosat a sokkoló, a bárd és egyéb gyilkos eszközök mellé. A pszichopata azonban elkapja a tinilányt, de sejtjük, hogy ez is a terv része volt, és ezután a jelentsor után már nem fogunk tudni ugyanúgy nézni a játékbabákra, mint korábban.

Catherine Zeta-Jones is visszatér Morticia szerepébe (Fotó: Netflix)

Tim Burton sötét humora és világa már ebben a pár percben is jól visszaadja, mire számíthatunk az új évadban, aminek az első szezonja 2022 egyik legngyobb meglepetés sikere volt és minden idők egyik legnézettebb sorozata lett. Jenna Ortega újra visszatér Wednesday szerepében, az indítójelenetben a pszichopata gyilkost a Hatodik érzék egykori halottlátó kisfiúja, a mára igencsak megváltozott Haley Joel Osment alakítja. A szériában a korábbi szereplők mellett fontosabb szerep jut az Oscar-díjas Catherine Zeta-Jones-nak, mint Morticia, mellette pedig olyan sztárok tűnnek fel, mint Joanna Lumley aki Wednesday nagyiját alakítja, a Nevermore új igazgatója Steve Buscemi lesz, Billie Piper a suli zenetanáraként jelenik meg, a legendás filmek Fester bácsija Christopher Lloyd Orloff professzorként tér vissza ebbe a gótikus világba, valamint a modernkori rasszizmus meséjének sztárja, Thandie Newton, aki a kissé szokatlan módszerekkel dolgozó pszichiáter, Dr. Rachel Fairburn lesz.