Éljen a függetlenség napja: filmek, amik ízig-vérig amerikaiak

Július 4 az amerikai függetlenség napja. Ezen a napon nyilvánította ki 1776-ban az Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britanniától való függetlenedését és a Függetlenségi Nyilatkozatot is ekkor hirdették ki. Ezen a napon az egész ország piros-fehér-kékbe borulva ünnepel. A jeles alkalomra összegyűjtöttünk olyan filmeket, melyek átadják az igazi amerikai patrióta életérzést.

A Függetlenség napja, amikor Will Smith megmentette a bolygót, de elsősorban Amerikát az űrlényektől (Fotó: Imdb)

A legamerikaibb filmek a függetlenség napjára:

A Függetlenség napja

Mi mással kezdhetnénk a listát, mint a nemzeti ünnepről elnevezett 1996-os mozival. A Will Smith, Jeff Goldblum és Bill Pullman főszereplésével készült film a hamisítatlan amerikai űrlényinváziós akciófilmek egyik atyja. Az elnökön át az önfeláldozó hősig minden elem szerepel benne, ami az akciófilmes egyenlethez elengedhetetlen. A film cselekménye is július 4-én éri el a csúcspontot, a Föld megmenekül, így a földönkívüliektől való függetlenségét is ünnepelheti a büszke nemzet.

Volt egyszer egy vadnyugat (1968)

A western az egyik legősibb és kizárólagosan amerikai filmes műfaj. Ennek egyik legfontosabb alapdarabja Sergio Leone klasszikusa, amit Ennio Morricone zenéje tett halhatatlanná. Charles Bronson, a marcona magányos hős, akit a bosszúvágy hajt és Henry Fonda, akivel le kell számolnia felejthetetlen alakítást nyújtanak. Érdekes módon hazájában nem aratott osztatlan sikert, mert a korábbi westernekhez képest sokkal erőszakosabban ábrázolta a vadnyugati életet, mára mégis igazi kultfilmmé vált.

Apokalipszis most (1979)

A rendezőzseni Francis Ford Coppola maratoni hosszúságú háborús drámája is a klasszikus amerikai filmek sorát erősíti. Olyan sztárszínészek szerepelnek benne, mint Charlie Sheen apja, Martin Sheen és a színészóriás Marlon Brando, de Harrison Ford és Dennis Hopper is a stáblistát erősíti. A történet a vietnami háború alatt játszódik. A Martin Sheen által alakított Willard századost elküldik a dzsungel mélyére, hogy keresse meg és iktassa ki a megháborodott Kurtz ezredest, akit Brando alakít. A film híressé vált rendkívül problémás forgatásáról is. Sheen szívrohamot kapott, a szélsőséges környezeti körülmények miatt a díszlet több ízben megrongálódott és Marlon Brando olyan túlsúllyal jelent meg az első forgatási napon, amire nem számított a rendező.