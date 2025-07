Az aranykor 3. évada megvalósíthatja minden rajongó álmát, de mit tartogat a sorozat jövője?

A kosztümös történelmi drámák szerelmesei számára nem is kezdődhetett volna jobban az idei nyár. Óriási érdeklődés övezi Az aranykor 3. évadát, amelynek premierjét néhány nap alatt több mint 2,7 millióan tekintették meg. A sorozat ezzel jelenleg a Quentin Tarantino által meghódítot Max egyik legnézettebb szériájának mondhatja magát, és úgy tűnik, a közönség lelkesedését nem szegi egyelőre semmi sem. A méltán híres Downton Abbey-t is jegyző Julian Fellowes alkotta sorozat ismét a 19. század végi New Yorkba kalauzol vissza minket, ahol a tradicionális vonalat képviselő arisztokrácia és az újonnan meggazdagodott iparmágnások világa csap össze. Az éppen csak elstartoló harmadik felvonás sikere alapján már most sokan követelik a folytatást, és minden jel arra utal, hogy a történetnek még koránt sincs vége.

Az aranykor 3. évadával a legnézettebb Max-sorozatok listájára is felkerült (Fotó: HBO)

Bertha szívesen visszatérne

Egy biztos, a folytatás létrejötte Az aranykor esetében sem a szereplőkön fog múlni. A széria arca, a Berthát alakító Carrie Coon például igen derűlátó a műsor jövőjét illetően, még azt sem zárta ki egy korábbi interjújában, hogy Az aranykor 4. évada után még egy 5. vagy 6. felvonás is érkezhet:

Jelenleg egy egyéves szerződésünk van. Optimista vagyok, hogy kaphatunk még egy évet. Ha valamiért az idei évad nézettsége az egekbe szökne, talán többéves megállapodást is köthetnénk, de ez már nem az én hatásköröm.

- árulta el a Variety-nek a színésznő.

Mikor találkozik Az aranykor és a Downton Abbey?

A fanatikusokat egy kérdés tartja lázban már hetek óta: Az aranykor 3. évada és a hamarosan egy utolsó mozifilmmel elbúcsúzó Downton Abbey eddig igen távolinak tűnő világai hogyan fonódnak majd össze? A két sikerszéria közös alkotója, Julian Fellowes még anno, mielőtt 2022-ben bemutatta volna a világnak Russelléket, eljátszott a gondolattal, hogy a műsor akár a brit drámasorozattal közös univerzumon is osztozhatna. Azonban Fellowes Az aranykor első két felvonásában szándékosan nem kapcsolta össze a két történetet, hogy az HBO aktuális sikerprojektje önállóan is képes legyen megállni a talpán. Noha a New York-i habos-babos ruhamustra harminc évvel korábban játszódik, mint angol testvérsorozata, a várva várt kapcsolatteremtést viszont egyes pletykák szerint már a 3. évad elhozhatja. Néhány epizód múlva megjelenhetnek az első, Downton Abbey-re utaló jelek, melyek a jövőben csak tovább sokasodhatnak, a 4. fejezetre pedig már akár közvetlen kontaktus is létrejöhet az anyasorozat és annak előzményszériájaként emlegetett Az aranykor között.