Teljes káosz a Netflixen: szennyvízbe fulladt a luxusnyaralás

A vörös streamingóriáson nemcsak A négy évszakhoz vagy a Szirénekhez hasonló miniszériák hódítanak, a Netflix rendszeresen rukkol elő izgalmas dokumentumfilmekkel is. Teljes káosz című sorozatuk hétről hétre mutat be olyan megrázó vagy botrányos eseményeket, melyek a maguk idejében is nagy sajtóvisszhangot kaptak, és tanulságos történetüket bármikor érdemes felidézni. A műsor segítségével a nézők például újra átélhették a 1999-es Woodstock fesztivált, az 51-es körzet invázióját, az utóbbi hetekben pedig a Botrányos polgármester, valamint Az Astroworld fesztivál című epizódok kerültek fel a Netflix kínálatába. A széria legfrissebb fejezete egy bő évtizeddel ezelőttre kalauzol vissza minket az időben, egy tengeri katasztrófa kellős közepére – írja az Origo.

A Teljes káosz: Rémálom az üdülőhajón jelenleg vezeti a Netflix toplistáját (Fotó: forrás:imdb)

Teljes káosz uralkodik a Netflixen

A Teljes káosz: Rémálom az üdülőhajón a Carnival Triumph nevű óceánjáró 2013-as, kis híján tragédiába torkolló történetét dolgozza fel. Az azóta már a Carnival Sunrise névre átkeresztelt luxushajó a Mexikói-öblöt átszelve szerette volna utasai számára biztosítani a jó hangulatot, a szórakozást és a kikapcsolódást, ám az események hamar váratlan fordulatot vettek. Tűz ütött ki a fedélzeten, melyet ugyan sikerült eloltani, ám a lángok pont az áramellátást biztosító kábeleket rongálták meg, minek következtében az utasok élelmiszer, légkondi, internet, világítás és használható WC-k nélkül ragadtak a nyílt vízen. A kezdeti pánikot tovább fokozta a fedélzeten felbukkanó, orrfacsaró bűzt árasztó szennyvíz, az indulatok idővel teljesen elszabadultak, melyet csak az ingyen alkohol tudott ideiglenesen csillapítani.

A Carnival Triumph utasainak sejtelme sem lehetett az előttük álló katasztrófáról (Fotó: imdb)

A dizájnját nemrég megújító Netflix az utasok felvételei és interjúk segítségével eleveníti fel a sztorit, mely egy előre nem látott csavarral ért véget. A Rémálom az üdülőhajón jelenleg a legnézettebb filmnek számít a streaming-szolgáltató kínálatában, a Teljes káosz című dokusorozat további epizódjai pedig szintén megtekinthetők a Netflixen.