/A komikus egy hónap alatt kétszer is megcsinálta: Erre még Steve Carrell sem számított

Hatvan felett sem áll meg az élet, sőt egyenesen pörög. Steve Carrell biztosan elmondhatja ezt, ugyanis egy hónapon belül a Netflixen és a MAX-on is rekorder lett a színész nevével fémjelzett show. Amíg az uncsi házasokon kellemeseket kacarásztunk A négy évszak című szériában, addig a HBO MAX-on frissen debütáló Mountianhead a legnézettebb saját gyártású filmje lett a csatornának a Hugh Jackman-féle 2019-es Romlott oktatás óta.

Steve Carrell dupla rekordot döntött (Fotó: MAX)

Steve Carrell streaming-rekordjai

A komikus legújabb filmje, a Mountianhead négy milliárdosról szól, akik éppen egy luxusüdülést élveznek a hegyekben, amikor komoly gazdasági krízis tör ki a világban, és az eddig ismert életük és vagyonuk drasztikusan megváltozik. A fekete-komédia kifejezetten jó kritikákat kapott, és 1,3 millióan voltak kíváncsiak a debütálásra, amit csak a fent említett Hugh Jackman film tudott megugrani, és alig marad el a Kieran Culkin nevével fémjelzett Az utódlás című sorozatétól. Azóta is toronymagasan vezeti a nézettségi listák a MAX kínálatában a film, a színész partnerei a mókában Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, és Ramy Youssef.

A Mountainhead a HBO MAX legnézettebb filmje lett (Fotó: MAX)

Carrell így egy hónap alatt két streaming-platformon is toplistás volt, ugyanis május 1-én érkezett a Tina Fey által újragondolt A négy évszak című film sorozatának is egyik főszereplője volt, amiből érkezik jövőre a második évad. A két sztár mellett a Colman Domingo, Will Forte, Marco Calvani és Kerri Kenney főszereplésével készült széria négy, középkorú házaspár négy utazását mutatja be az év négy évszakában. A pároknak éppen az öregedéssel, a kapuzárással, vagy az elhidegüléssel kell szembenézniük, teszik ezt néha igazán drámai, néha vicces módon. A széria még a You ötödik, és egyben utolsó évadát is lekörözte, és a második helyre szorította a Netflix sikerlistáján.