Squid Game: A harmadik lesz a sorozat eddigi legdurvább évada

E hét pénteken pont kerül egy négy évvel ezelőtt elkezdődött történet végére. 2021-ben indult világhódító útjára az arculatváltásával népharagot kiváltó Netflixen a dél-koreai Squid Game (magyarul: Nyerd meg az életed) című sorozat, mely az évek alatt a streamingszolgáltató legsikeresebb idegen nyelvű sorozata lett. Az első két évadot közel félmilliárdan tekintették meg eddig, így nem túlzás kijelenteni, óriási várakozás előzi meg a túlélőtúra harmadik záróakkordját. Az I Dzsongdzse által alakított Szong Gihun és társainak története a tavaly karácsonykor bemutatott 2. fejezetben érdekfeszítő cliffhangerrel ért véget, de most már csak órák választanak el attól bennünket, hogy megtudjuk, kikhez lesz kegyes a sors, milyen új véres játékokkal bővül a paletta, és hova futnak ki a szálak.

A Squid Game eddig sem finomkodott a szereplőkkel, vajon ezúttal mire készülnek az alkotók? (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Egyre kreatívabban nyírják ki a Squid Game szereplőit

A Squid Game eddig sem vetette meg a kreativitással egybekötött brutalitást, hiszen a kedvelt vagy az ellenszenves karaktereitől sok esetben igen látványos módon köszönt el a műsor. (Máskor pedig egy villából is gyilkos fegyvert voltak képesek faragni a szereplők.) A nézettségi csúcsokat sorra döntő széria kreátora, a harmadik fejezet után hosszú pihenésre elvonuló Hvang Donghjok a The Guardiannak adott interjúja alapján arra lehet számítani, ötletes öldöklésből most sem lesz hiány, melyet egy jóval sötétebb tónussal, egy nagy adag kilátástalansággal és lélektipró, filozófiai kérdésekkel is megspékel az alkotóbrigád.

A sorozat világa kevesebb reménnyel bír majd, hiszen a hangulat sötétebb és komorabb lesz, a szereplők pedig rendkívül kreatív módon fognak majd meghalni.

– árulta el a sikerszéria atyja, aki hozzátette, a finálé után a nézők majd megkérdőjelezik magukban, maradt-e még bennük bármi emberség.

Mire számíthatunk a harmadik évad után?

Egy ennyire népszerű tévéműsor esetében kihagyott ziccer lenne, ha a Netflix nem ülne fel a spinoff-hullámra. A sorozat kapcsán az utóbbi időben rendre felmerült, hogyan fogják folytatni vagy újraalkotni a halálos játszmákat. A múlt év végén arról már lehetett olvasni, hogy a legendás hollywoodi rendező, David Fincher fog majd a tengerentúli remake élére állni, melynek akár meg is ágyazhat a 3. évad márciusban kiszivárgott fináléja. Emellett pedig a Frontembert megtestesítő I Bjonghon is saját sorozatot kaphat. Erről maga a színész számolt be nemrég, mikor Jimmy Fallon vendége volt a The Tonight Showban.