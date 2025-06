Pretty Little Liars: így öregedett a sorozat és a szereplők – Galéria

A 2010-es évek egyik meghatározó tinidráma-sorozata, a Pretty Little Liars 15 éves jubileumát ünnepli. A nálunk Hazug csajok társasága címen futó széria főszereplői azóta rengeteget változtak. Van, aki azóta is felbukkan kisebb-nagyobb produkciókban, de olyan is akad, aki teljes mértékben maga mögött hagyta a színészkedést.

Az Emily-t játszó Shay Mitchell a Pretty Little Liars után otthagyta a filmszakmát (Fotó: Tammie Arroyo / Northfoto)

Pretty Little Liars 15 év távlatából

A sorozat szereplői 7 évadon keresztül egyetlen kérdésre keresik a választ. Kicsoda a titokzatos “A”, aki rosszindulatú üzenetekkel bombázza őket és minden titkukat nyilvánosságra hozza? A fordulatokkal és hazugságokkal teli történet során számtalan lehetséges kimenetelt és gyanúsítottat körbejárunk, mire a nagy fináléban fény derül az igazságra. A széria számtalan olyan témát érint, ami már a 2010-es években is megosztó volt, mai szemmel viszont egészen más megvilágításba kerül. Például Emily (Shay Mitchell), aki szexuális identitásával küszködik majdnem a teljes széria alatt. Manapság már a szemünk sem rebbenne, tekintve a Netflix aktuális kínálatát, akkoriban azonban sokakat megosztott a téma. Napjainkban a rajongók viszont kifogásolják, hogy túlságosan nagy volt a hangsúly Emily útkeresésén, viszont Spencer (Troian Bellisario) mentális problémáival való küzdelme és az ebből következő függősége felett valahogy elsiklottak a forgatókönyv-írók. Ez is mutatja, hogy mennyit változott a tolerancia, mennyire máshova helyeződött a hangsúly az elmúlt 15 évben. Alison (Sasha Pieterse) halála és eltűnése a történet kiindulópontja. A későbbiekben kiderül, hogy a "mindenki kedvence" szerep csupán álca, Alison valójában egy manipulatív és bántalmazó karakter, igazi méhkirálynő a suliban. Napjainkban ez a szál is egész más megítélés alá esik. Alison kegyetlen mondatai és cselekedetei ma már csak kellemetlenül hatnak. Ha most játszódna a történet, egészen biztos, hogy a dráma jelentős része inkább az online térben zajlana és kevésbé az iskola folyosóin.

A legvitatottabb botrány

Aria (Lucy Hale) és Ezra Fitz (Ian Harding) románca kortól függetlenül kiverte a biztosítékot a nézőknél. Ezra ugyanis egy 30 körüli irodalom tanár, aki kapcsolatba kezd a tinédzser Ariával, a lány nem mellesleg a tanítványa. Már 15 éve is gyenge lábakon állt ez a történetszál és sok támadás érte a készítőket amiatt, ahogy ezt tálalták. A rajongók kifogásolták, ahogy a tanár-diák kapcsolat és a korkülönbség ilyen módon romantizálva lett. Érdekes módon ez egy olyan téma, ami ugyan kis túlzással, de közel egyidős az emberiséggel és állandó vita tárgyát képezi. De ahogy a fent említett részei a történetnek, úgy ez sem öregedett túl jól. A sorozat Reddit-oldalán is időről-időre felbukkan a kérdés.