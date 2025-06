A kaszkadőröktől lopják el az Oscart ezek a vakmerő színészek

A 2028-as Oscar-gálán sokak régóta dédelgetett álma válhat valóra. Közel száz év névtelenség után a kaszkadőrök is kiléphetnek a reflektorfénybe és hazavihetik az aranyszobrot a “legjobb kaszkadőrmutatvány” névre keresztelt kategóriában. A téma az utóbbi években egyre jobban foglalkoztatta Hollywood népét. A 2024-es A kaszkadőr című Ryan Gosling mozi is a filmszakma ez idáig feledésbe merült hősei előtt tiszteleg. Viszont vannak olyan hollywoodi nagyágyúk, akik akarva-akaratlanul elorozzák az elismerést a szakemberek elől, ugyanis ragaszkodnak hozzá, hogy félelmet nem ismerve és saját testi épségüket kockára téve maguk végezzék el a veszélyes mutatványokat.

Ryan Gosling A kaszkadőr című filmmel tisztelgett a szakma előtt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Tom Cruise: a kaszkadőr nélküli forgatás koronázatlan királya

Tom Cruise a Mission: Impossible franchise-ban sorozatosan ellentmond a fizika törvényeinek és feszegeti az emberi test határait. Olyan mutatványokat is bevállal, amik bőven az életveszélyes kategóriába tartoznak. Például a széria második részében, a sziklafalon mászva csupán egy heveder és egy drótkötél volt segítségére. A Fantom Protokoll ikonikus jelenetében a világ legmagasabb épületét, a Burdzs Kalifát mássza meg. A kész anyagon persze nem látszik, de Cruise itt is drótkötéllel hajtotta végre a mutatványt. De említhetnénk az utolsó M:I rész repülőszárnyon való egyensúlyozását, de a sor sokáig folytatható Tom esetében.

Tom Cruise kaszkadőr nélkül hajtotta végre legveszélyesebb mutatványait (Fotó: PA / Northfoto)

Jackie Chan még 71 évesen is harcra kész

Jackie Chan a 70-es években robbant be a filmiparba. Első nagy sikere az 1978-as A kobra volt. Ez volt az első olyan filmje, amiben teljes mértékben szabad kezet kapott a kaszkadőrmutatványok kidolgozásában. Továbbá egy új műfaj, a komikus kungfu megteremtése is a nevéhez fűződik. Azóta sem vett vissza a tempóból, legutóbb a Karate Kölyök: Legendák című mozival kapcsolatban derült ki, hogy kora ellenére továbbra sem vesz igénybe testdublőrt, a harcjelenetekből is teljes mértékben kiveszi a részét.

Jackie Chan 71 évesen sem riad vissza a kihívásoktól (Fotó: PA)

Keanu Reeves mozgó járművekből ugrik ki

Keanu Reeves első komolyabb szerepében, az 1994-es Féktelenül című filmben hajtott végre egy életveszélyes mutatványt. Egy bombaszakértőt alakít, akinek úgy kell hatástalanítania egy mozgó buszon elhelyezett bombát, hogy ő maga nem tartózkodik a járművön - kezdetben. A John Wick sztárja így halált megvető bátorsággal egy mozgó autóból ugrik át a mozgó buszra, ezzel végrehajtva a filmtörténet egyik legveszélyesebb trükkjét. De az említett bérgyilkosos filmekben, illetve anno a Mátrix mozikban sem kért sokszor beugrót maga helyett a veszélyes jelenetekhez.