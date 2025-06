28 évvel később: arcpirító TikTok-trend lett a zombifilm tekintélyes testrészéből

Érkezik a legújabb zombifilm: jövő héten Magyarországon is debütál Danny Boyle legújabb alkotása, a 28 nappal később, valamint a 28 héttel később folytatása, a 28 évvel később. A zombifilm új része, azokban az országokban, ahol már bemutatták, már most kasszasikernek számít. Ráadásul a TikTok-on is sokat emlegetik, arcpirító okokból rekreálják a legemlékezetesebb jeleneteket - írja az Origo.

Ahol eddig bemutatták, nagy siker lett a 28 évvel később, a zombis film hamarosan Magyarországon is debütál (Fotó: Fotó: Ian West / PA Wire)

28 évvel később: TikTok trend lett a hatalmas „családi ékszer”

A közösségi oldalakon ugyanis eléggé felkapott lett a posztapokaliptikus horror főgonosza, a zombik Góliát méretű vezetője. Az izomkolosszus Chi Lewis-Parry meztelen jelenetei ihlették meg a videómegosztó felhasználóit, akik számos komolytalan, esetenként valóban vicces videóval reagáltak az Aaron Taylor-Johnsont és társait rettegésben tartó melák fedetlen nemi szervére, mely jelentős méretével verte ki sokaknál a biztosítékot.

A TikTokon a „családi ékszerével” népszerűvé vált, több mint két méter magas színésszel kapcsolatban napok óta tárgyalja az internet népe, hogy valódi lehet-e a testrész, amit a képernyőn látnak, és ami ekkora trendet teremtett az egyik legnagyobb videómegosztó-portálon. A mozi londoni premierjén a Variety tette fel a nagy kérdést Parrynek, aki hamar pontot tett az ügy végére.

Igazi vagy sem?

„Nem, nem igazi. Mivel az egyik színésztársam [Alfie Williams] még gyerek, ezért a törvény szerint csak hamis meztelenség a megengedett az ő jeleneteiben. Ez a szabály őt védi, és igazából a többieket is, mert én nagyon barátságos és ölelkező típus vagyok. Ezt a szokásomat pedig nem űzném akkor, ha teljesen meztelen lennék” – árulta el a színész, aki korábban a Hagridot alakító Robbie Coltrane dublőre is volt a Harry Potter-filmekben.

Cilian Murphy is visszatér

Az eddig többségében kiváló visszajelzéseket kapó 28 évvel később nemcsak az eredeti trilógia záródarabja, hanem egy új, háromfelvonásos történet nyitánya is egyben. A következő epizódot, a 28 Years Later: The Bone Temple-t a most mozikba kerülő alkotással párhuzamosan forgatták, ráadásul korszakalkotó technikával. A folytatás történetét ugyanúgy Alex Garland írja, a rendezői posztot Danny Boyle-tól viszont Nia DaCosta veszi át. Ralph Fiennes és Aaron Taylor-Johnson mellett pedig a franchise egy régi, ismerős arca is visszatér a The Bone Temple-ben, ugyanis Jim szerepében ismét láthatjuk majd az Oscar-díjas ír színészt, Cillian Murphyt is, akit a közönség már nagyon hiányol.