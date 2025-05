Itt a legújabb őrület: Most már bárki megveheti Sydney Sweeney fürdővizét

Javában zajlik az Eufória és sok más produkció forgatása, melyek biztosítják napjaink talán legnépszerűbb színésznőjét arról, hogy egy nyugodt perce se legyen. Sydney Sweeney amellett, hogy az HBO sikerszériájának harmadik évadát forgatja Jacob Elordi és Zendaya társaságában, bejárónőként, ökölvívóként és hullát eltüntető gyámoltalan lányként is vissza fog köszönni a képernyőről. Ám úgy tűnik, a mozi és a streaming világa nem elég neki, és most a kozmetika felé veszi az irányt. A szőke szépség ugyanis most egy olyan szappant dobott piacra, ami nem másból készült, mint az általa használt fürdővízből.

A Sydney Sweeney-filmek mellett most már Sydney Sweeney-szépségápolási cikkekre is költhetnek a színésznő rajongói (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Most mindenkinek Sydney Sweeney illata lehet

A vásznon és a közösségi médiában sosem szégyenlősködő Sydney Sweeney, aki interjúiban is rendre szívesen beszél saját testéről, most kvázi áruba is bocsátja magát. Pár hónappal ezelőtt szerepelt egy kozmetikai cég reklámjában, melyben egy forró fürdőt vett, és az internet népét sokkal jobban érdekelte az Eufória Cassie-jének fürdővize, mintsem az általa reklámozott tusfürdő. Most pedig ismét kiderült, hogy az embernek csak kérnie kell, és megkapja, amit akar, hiszen tegnap érkezett a nagy hír, amit Sweeney Instagram-oldalán osztott meg:

Szüntelen a fürdővizem után áhítoztatok azóta a reklám óta, szóval félreraktunk belőle. Bemutatjuk a Sydney’s Bathwater Bliss-t! Egy nagyon is igazi és limitált kiadású szappan, ami tényleg az én fürdővizemből készült.

- írja a telt idomairól ismert celebritás a közösségi oldalán.

A fürdővíz árulása egyébként annyira új keletű dolog, mint azt először gondolnánk. Az OnlyFans-modellek már évek óta árulják az általuk használt tisztálkodási folyadékot, sőt ennél sokkal extrémebb dolgokat is. A sokoldalú színésznőből üzletasszonnyá avanzsáló Sydney Sweeney pedig most csavart egyet ezen a bevált recepten. Szappanját egyébként 2025. június 6-tól lehet megvásárolni, és ahogy a posztban is olvasható, 5 ezer darab készült belőle - 8 dolláros egységáron. Szóval, aki tudni szeretné, milyen illatokat hagy maga után Sweeney kisasszony a fürdőszobában, gyorsan kell kinyitnia a pénztárcáját.