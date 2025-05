Szerelme halála után a 60 éves Sandra Bullock barátai segítségével tér vissza az életbe

Két barátja hozhatja vissza az Oscar-díjas színésznő életkedvét. A 60 éves Sandra Bullock lassan két éve vesztette el fotós szerelmét, Bryan Randallt, aki a gyógyíthatatlan Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) nevű betegségben szenvedett, ahogy nemrég a Grace Klinika jóképű sztárjáról is kiderült, szintén ezzel a kórral küzd. Bullock már másfél évvel korábban visszavonult, miután bemutatták Az elveszett város című filmjét, hogy egyre gyengébb kedvese mellett lehessen. Most viszont úgy tűnik, az iszonyatosan jól kereső Oscar-díjas Nicole Kidman és a John Wick-ként is hasító Keanu Reeves siet Sandra segítségére.

2022-ben jelent meg utoljára nyilvánosan Sandra Bullock / Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Sandra Bullock visszatér Nicole Kidmannel

Nem is egy, hanem rögtön két filmet is forgat a következő egy évben Sandra Bullock, ráadásul két olyan kollégával, akikkel különösen jó, baráti viszont ápol a színésznő a kilencvenes évek óta, amikor közösen érték el első sikereiket. Legkorábban az 1998-as Átkozott boszorkák című film folytatása készülhet el, amiben Nicole Kidmannel alakítottak egy boszorkányos testvérpárt. A 2026 szeptemberében érkező folytatásban egy többgenerációs boszorkánycsalád történetét láthatjuk, akiket évszázadok óta szerelem nélküliségre kárhoztattak, ám a főszereplő testvérpár megpróbálja megtörni a varázslatot úgy, hogy szembenéz a családjukat sújtó sötét titkokkal és komoly áldozatokat hoznak egymásért. Bullock és Kidman producerként is viszi a projektet, amit Susanne Bier rendez, akivel már mindketten dolgoztak: Kidman a Tudhattad volna és a Dallas jobb pillanatait idéző A tökéletes párban vezényelte az ausztrál dívát, míg Bullock a Netflix egyik legnagyobb filmes sikerében, a Madarak a dobozban című filmben állt a 65 éves dán direktornő kamerái elé.

A még mindig gyászoló színésznő minden idejét a gyerekivel tölti / Fotó: TheImageDirect.com

Sandra Bullock és Keanu Reeves újra együtt

Közben a James Bondra lecsapó Amazon/MGM zöld utat adott egy romantikus akciófilmnek, amiben a visszatérő színésznő partnere maga John Wick, vagyis Keanu Reeves lesz. A két sztár barátsága legendás Hollywoodban, hiszen az 1994-es Féktelenül óta elválaszthatatlanok, 2006-ban a Ház a tónál című romantikus drámában is együtt játszottak. Keanu és Sandra így hatvan felett úgy döntött, szeretnének újra együtt dolgozni, a film sztorijáról még sok nem derült ki, de nagy eséllyel a boszorkányos kaland után kezdődhet a forgatás.