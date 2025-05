Plasztikai műtétre kényszerítették Jamie Lee Curtist

Testszégyenítés miatt szánta rá magát a szépészeti beavatkozásra a 66 éves díva. Az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis évtizedek óta a természetes szépséget hirdeti, ám most a 60 minutes on Sunday című műsorban bevallotta, pályája elején plasztikai műtétre kényszerítette egy operatőr a negatív megjegyzéseivel.

A 66 éves Jamie Lee Curtis a természetes szépség híve, bánja a beavatkozást (Fotó: Photo Image Press)

Jamie Lee Curtis plasztikai műtétje

A fiatalon is gyönyörű színésznőnek szemlátomást semmi szüksége nem lett volna a művi beavatkozásra, ám a Perfect című film munkálatai során a film operatőre több, negatív megjegyzést tett a külsejére. Többek között a szemére, ami az akkoriban rengeteg forgató, és lassan a kábítószer rabjává váló Curtis rettenetesen megijesztette: félt hogy vége lesz a karrierjének, ami a Halloween slasher horrorokkal indult be és lett a hetvenes-nyolcvanas évek sikolykirálynője.

Azt mondta rólam: »Nem fogok ma vele forgatni. A szemei túlságosan táskásak.« 25 éves voltam és annyit mondtam neki, hogy nagyon kínosan érzem magam. Amint befejeztük a filmet, azonnal egy bevállaltam egy plasztikai műtétet

- mesélte Curtis, aki a szemalatti részeit varratta fel.

Jamie Lee Curtis magyar származású sztár, akinek semmi szűksége nem volt a plasztikára, de féltette a karrierjét (Fotó: Moviestore Collection)

Jamie Lee Curtis drogos évei

A sztár szerint a műtét nem ment túl jól, sokak szerint ez lehetett az a bizonyos félresikerült operáció, ami után a sztár drogfüggősége súlyosbodott, ugyanis extra erős fájdalomcsillapítókat is szedett a fájdalom miatt. A függőségei miatt a kilencvenes évek végén rehabra is kellett menni, és menetközben alkoholista is lett.

Ez nem egy olyan dolog, amit 25-26 évesen meg akarsz csinálni. Azonnal megbántam, amint megtörtént a beavatkozás és azóta folyamatosan bánom is

- mesélte a színésznő a 40 éves történetet a műsorban.

Gyarapszik a Jamie Lee Curtis filmek száma: ezúttal ismét Lindsay Lohan partnere lesz a Disney sikermozijában (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jamie Lee Curtis filmjei

A színésznő 25 éve tiszta és pár éve újraépítette a karrierjét: újraindult a Halloween-sorozat, Oscart nyert a Minden, mindenhol, mindenkor című filmmel, most pedig a Netflixen próbálkozó Lindsay Lohan mellett tér vissza egy több, mint 20 éves sikeréhez: a Nem férek a bőrödbe folytatásában a Még mindig nem férek a bőrödbe című alkotásban. Itt ismételten egy többgenerációs, testcserés kalandban lesz része a színésznőnek.