Nem hiszed el, milyen sármos férfi volt Clint Eastwood fiatalon! Rá sem ismernél!

Az 1930-as születésű színész-rendező aránylag későn futott be: noha Clint Eastwood már az ötvenes évek közepén szerepelt, az igazi áttörést Sergio Leone western trilógiája – Egy maréknyi dollárért (Per un pugno di dollari 1964), Pár dollárral többért (Per qualche dollaro in più 1965) és A Jó, a Rossz és a Csúf (Il Buono, il brutto, il cattivo 1966) – hozta meg számára. Ekkor bizony már az a kemény arcú, sármos, ugyanakkor morcos, megtépázott külsejű férfi volt, akit azóta is ismerünk, és akinek jellegzetes arcvonásai már-már a kollektívtudatalattinkba is beívódtak.

Eastwood az 1965-ös Pár dollárral többért című filmben Fotó: Collection ChristopheL via AFP



Azt azonban kevesen tudják, hogy Eastwood – aki a közelmúltban épp azzal került be a hírekbe, hogy kiderült: a 82 éves Al Pacino 29 éves, épp terhes barátnője korábban vele is járt, azaz láthatóan szereti a korosodó legendákat – fiatalon kifejezetten szépfiúnak számított. Persze nem szeretnénk, hogy ezt bárki elhiggye, rögtön mutatjuk is a bizonyítékot, egy fotót 1962-ből.