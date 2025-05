Grammy-díjas énekesnő dala paprikázta fel A szolgálólány meséje legújabb epizódját

Közel egy évtized és hat szezon után jövő héten befejeződik az HBO egyik legnevesebb és egyben legsikeresebb sorozata, az utópisztikus rémálomvilágba elkalauzoló A szolgálólány meséje. A Margaret Atwood regénye alapján készült tévéműsor utolsó epizódja 2025. május 27-étől lesz elérhető a Maxon, melyben véget ér Offred harca Gileád ellen. De ne szaladjunk ennyire előre az időben! A mostani részben ugyanis olyasvalaki „bukkan fel”, akire még a legvérmesebb rajongók sem számítottak, az Execution címre keresztelt epizódban ugyanis a nemrég még több százezer dolláros csalás áldozatává váló Taylor Swift egyik dala csendül fel.

A szolgálólány meséje sikeréhez most Taylor Swift is hozzájárul (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Taylor Swift sem menti meg a végtől A szolgálólány meséje című sorozatot?

A szolgálólány meséje 6. évadának a héten megjelent 9. epizódjának sikeréhez a főszereplő, Elisabeth Mosson kívül nem kisebb ember adta még a nevét, mint a tizennégyszeres Grammy-díjas Taylor Swift, kinek Look What You Made Me Do című slágerének feldolgozása hallható. A legnagyobb videómegosztó-portálon 1,5 megtekintésnél tartó videóklippel rendelkező dalt a készítők remekül elhelyezték a debütáló fejezetben, a rajongók tetszését maradéktalanul elnyerte. Az viszont már kevésbé tetszik a fanoknak, hogy a széria végső búcsút int, Taylor Swift-nóta ide vagy oda.

Offred sztorija véget ér hat évad után, de még közel sem jött el a szolgálólányok világának vége (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ám, némi vigaszt az jelenthet a nézőknek, hogy már javában zajlik a folytatásként szolgáló The Testaments című spin-off, mely 15 évvel A szolgálólány meséje vége után veszi majd fel a fonalat. Az új szériát már forgatják, és előreláthatólag 2026-ban fog debütálni az akkorra már ismét HBO Maxnak nevezett streamingszolgáltató felületén.