Főhőst csinál a vérszomjas szörnyetegből az új Predator-film – Előzetes

Az 1987-ben Arnold Schwarzeneggerrel útjára induló és az évek alatt rosszabbnál rosszabb produkciókkal meggyalázott Predator-filmsorozatra ráfért már némi ráncfelvarrás. Az első lépést a megváltás felé már 2022-ben megtette az egyenesen streamingre gyártott Préda, mely többségében pozitív visszajelzéseket kapott a fanatikusoktól és a kritikusoktól is, és úgy tűnik, a franchise visszatalált a helyes útra a kisiklás után. Ezen az úton halad tovább a – Prédához hasonlóan szintén – Dan Trachtenberg által rendezett Predator: Badlands, melynek egyperces teaserje számtalan rejtett utalása és érdekessége mellett egy fontos változást is prezentál a korábbi filmekhez képest.

A Predator trófeagyűjteménye, középen egy Függetlenség napjából ismerős, idegen koponyával (Fotó: YouTube / 20th Century Fox)

Új Predator, jó Predator

Az új fejezetben ezúttal nem a 18. századi amerikai sztyeppékre látogathatunk majd el, hanem a távoli jövő egy távoli bolygójára, melyet a Ragadozók uralnak. A sztori közpéppontjában egy fiatal, kirekesztett Predator áll majd, aki eddig ismeretlen okból szövetségbe lép az Elle Fanning (Demóna, Sehol se otthon) által alakított androiddal. (Az ő karaktere az egyik látványos utalás az Alien világára.) Ezzel pedig az alkotók arra lépésre szánták el magukat, amire a franchise történetében eddig korábban nem volt példa: az eddigi fő gonoszból főhős lesz. Az előzetesben látott képek magukért beszélnek, az akciókra nem lesz panasz, és bízunk benne, hogy a cselekmény szintje is meg tudja majd közelíteni a látványét.

A Weyland-Yutani logóval ellátott Elle Fanning karaktere kapcsolódási pontot jelenthet az Alien-franchise-zal (Fotó: YouTube / 20th Century Fox)

Egy sor ígéretes produkció várható

A 2025. november 7-én mozikba kerülő Badlands előtt egy másik Ragadozó-projekt is érkezni fog streamingre. A Predator: Killer of Killers című projekt, melyet ugyancsak Dan Trachtenberg dirigált, szintén formabontó lesz az előző alkotásokhoz képest, hiszen ez lesz az első animációs filmje a franchise-nak. A Badlands ízelítőjében látott számos Alien-utalásokból pedig arra lehet következtetni, hogy a közeljövőben feltámaszthatják a 2007-ben csúfos kritikai és anyagi kudarcok közepette kimúló Alien vs. Predator-mozikat is. Ha pedig szóba került a Ragadozó ősellensége, idén nyáron kerül majd fel a Disney+ kínálatába az Alien: Föld címre keresztelt minisorozat is, ahol a Halál a végtelen világűrt hátrahagyva látogatja meg otthonunkat.